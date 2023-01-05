血糖控制不佳致糖尿腎病 患者無聲無息踏上「洗腎不歸路」

糖尿病若長期控制不佳，可引發各種併發症，除了最常見的心臟病和中風外，糖尿腎病亦是非常普遍的糖尿病併發症，患者可能因而踏上「洗腎不歸路」。腎病科專科何露儀醫生表示，根據本港數據顯示，糖尿腎病是導致末期腎衰竭最常見的成因，每10個洗腎病人中，有5個是由糖尿腎病引起；而糖尿病患者當中，有四成會患上糖尿腎病。

糖尿腎病的發病原因是體內過高的血糖和血壓導致腎小球壓力升高，削弱腎功能，增加蛋白質滲漏而導致蛋白尿。何醫生解釋，腎臟除了會將體內廢物和多餘水份隨尿液排出外，亦會將一些對身體有益的物質，例如蛋白質保留在血液中，避免在尿液中滲漏。惟糖尿腎病病發初期，就正正會出現蛋白滲漏在尿液中，出現蛋白尿的情況。

此外，高血糖亦會令血液中的AGE代謝物水平升高，AGE會釋放大量活性氧，令腎臟組織發炎和纖維化，進一步損害腎功能，並逐漸演變成腎衰竭。何醫生提醒，糖尿腎病初期的病徵普遍不太明顯，所以很多患者都會忽略。當連患者也察覺蛋白尿，即是俗稱「小便有泡」的時候，可能代表糖尿腎病已經踏入頗為嚴重的階段。因此，建議糖尿病患者應該定期透過尿液檢查和血液檢查評估腎功能，一旦發現蛋白尿，即可及早介入治療，控制病情。