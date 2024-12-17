血糖控制差 削弱抗病毒免疫力

患有糖尿病，抵抗力會較差，在新冠疫情期間亦有研究指出，糖尿病患者的新冠相關死亡率為健康人士的3倍；不良血糖控制患者比良好控制患者新冠相關死亡率增加10倍。港大醫學院就進一步深入研究，找出兩者當中的關係和機制。 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授李智豪醫生表示，本港約有70萬名二型糖尿病患者，佔人口約10%。「如果病情控制欠佳，長遠會引致多種併發症，例如心臟病、腎病、糖尿眼、糖尿病神經病變，甚至癌症等。肥胖、慢阻肺病則是糖尿病患者常見的共病。」

改善生活習慣 確診糖尿病之後，治療的目標是將糖化血紅素(HbA1C)控制在7%或以下，李智豪指HbA1C可理解為3個月的血糖平均值，患者需要用藥物如二甲雙胍，以及改善生活習慣去控制血糖至理想水平，並減少血糖大幅波動，「對於無嚴重疾病或低血糖風險人士，美國內分泌協會認為HbA1C的目標應在6.5%或以下。」 找出抵抗力變差原因 港大醫學院是次研究，分析2022至2023年間於瑪麗醫院求診的40名二型糖尿病患者血液樣本，分為控制良好組(HbA1C低於8%)及控制不良組(HbA1C為8%或以上)，並於社區找來健康人士作對比，研究參加者的性別、年齡、體重、併發症等都經過匹配，以排除其他影響因素；另以老鼠實驗模型作機理研究。 港大醫學院生物醫學學院助理教授寧珖聖指，T細胞在免疫系統中很重要，屬免疫協調者的角色，「T細胞有需要時會轉化成T輔助性1(TH1)細胞，TH1細胞可釋放干擾素-γ，以增強抗體親和力、增強殺毒能力，以及調控最佳、最平衡的炎症反應，對抗外來病毒。」



阻礙Th1細胞發育 研究結果發現，控制不良組的Th1細胞功能相較健康人士下降四成，干擾素-γ釋放減少。動物模型實驗則證實高血糖會增加T細胞代謝壓力，加速氧化和死亡，阻礙Th1細胞發育，削弱抵禦病毒、細菌等病原體的能力。控制良好組的Th1功能則與健康人士相若。寧珖聖續指，「研究中有患者由初期血糖控制欠佳，到後期變為控制良好，我們可見其Th1細胞功能得以恢復，因此，患者維持良好血糖控制是提升抗病毒免疫力的關鍵。」 感染或更嚴重 患有二型糖尿病十多年的郭先生，過往糖尿控制未如理想，HbA1C曾高達13%以上，被醫生建議注射胰島素。在2022年曾全家感染新冠病毒，其家人徵狀不明顯，唯獨他病情嚴重，因呼吸困難、血氧跌至九成以下而入院接受抗病毒藥物及類固醇治療，幾日後病情好轉，但因血糖過高而要留院多幾天。出院後明白血糖控制的重要，現HbA1C可維持7%左右，小毛病亦顯著減少。 港大醫學院臨床醫學學院內科學系、達安輝基金(內科)教授陳俊明補充，不少糖尿病患者因沒有徵狀而忽略控制血糖，到出現併發病才知大件事，籲患者要多認識糖尿病影響，控制好血糖，減低感染及併發症風險。