血糖控制｜模範糖友日行2萬步 半年內達控糖目標

「我的父母都有糖尿病，當完兵那年，我爸就叫我去檢查，飯前血糖一量就是140mg/dL（正常應小於126 mg/dL）。」57歲的汪先生是一名教師，確診糖尿病已有20多年，「當時沒有什麼症狀，心態上很抗拒治療，藥物都沒在吃，直到結婚後，才在太太的要求下去看醫師，檢查發現飯前血糖飆破200 mg/dL，那時候才開始正視糖尿病並積極接受治療。」

「從否認到接受糖尿病的其中一個轉變點是曾經發生眼底出血，也就是眼睛中風。」汪先生說，「因為當時血糖沒有控制好，導致眼睛血管破裂，影響正常視野，雖然已經接受雷射治療，但現在為了安全都不開車。」

「從前雖然知道糖尿病控制不好會有很多併發症，但當時都以為不會發生在自己身上，覺得去醫院回診很麻煩，也沒有很認真吃藥，糖化血色素（HbA1c）甚至曾經超過10%。」汪先生說，「找到適合自己的控糖方式很重要，我後來改到社區診所就醫後，看診方便，也就比較願意配合治療。」 「我很感謝醫師，周醫師對血糖控制要求很嚴格。」汪先生說，「讓我抱著挑戰的心態更積極地去控制血糖，不到半年就順利將糖化血色素控制在5.6%以下。期間完全按照醫師指示，規律服用降血糖藥物，每天最少檢測兩次血糖，也有改變自己的飲食，避開容易讓血糖升高的食物，目前不僅沒有心血管相關併發症，腎功能也相當良好。」

「飲食紀錄配合血糖檢測非常重要，長期下來可以讓自己更清楚什麼食物會造成血糖升高。」汪先生說，「運動也是一大重點，我每天固定走2萬步，利用每天等公車等零碎時間活動身體。另外，運動的強度也很重要，在與醫師討論後，就再加上跳繩等較高強度的運動，幫助控糖並增強體能。」 BMI超標容易誘發高血糖 醫籲飲食、運動、藥物三管齊下控糖 體重控制對糖友相當重要，建議將BMI維持在18.5至24 kg/㎡之間，太重、太瘦都不好。周劍文診所院長周劍文醫師說，很多糖尿病患都有體重過重或肥胖的狀況，容易導致血糖偏高；糖尿病控制不好的患者又容易過瘦，衍生許多問題。建議保持理想體重，因為其實體重過重不只會增加胰島素阻抗，造成糖尿病，還與高血壓、高血脂有關。

規律運動能夠改善體能、肌耐力、心肺功能，而且有助於降血壓、降血糖、降血脂。周劍文醫師說，運動是快樂的，運動能讓人精神較好，覺得比較愉快，大家都能從規律運動中得到好處。 「只要願意抽時間出來運動，不管時間長短都有幫助，大家可以根據自己的生活型態來安排，也可以分多次運動。」周劍文醫師說，糖友最好不要空腹運動，以免出現低血糖的狀況。用餐後大概60至90分鐘就可以運動，有助於將飯後血糖降下來。