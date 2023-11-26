血糖超標或需留意胰臟功能　善用胰島素控制糖尿病

「醫師，我的血糖最近都超標。」陳女士抱怨道。 「生活上有什麼變化嗎？」醫師問。 「我的飲食、運動都維持得很規律，藥也都有按時吃。」陳女士說。

血糖超標或需留意胰臟功能 如果飲食、運動、藥物都有注意，但是血糖依然超標，有可能是因為胰臟功能持續退化。忠聖診所院長陳信宏醫師指出，胰臟中的胰島細胞能分泌胰島素來調節血糖，胰島細胞的功能會隨著身體老化而漸漸衰退，在確診糖尿病後，胰島細胞的功能每年約下降4%至5%。 因為大部分的口服血糖藥都是在刺激胰島細胞分泌胰島素，隨著胰島細胞功能退化，能夠分泌的胰島素也越來越少。陳信宏醫師說，在這種狀況下，即使服用降血糖藥，也無法刺激胰島細胞分泌足夠的胰島素，而導致血糖超標。

倘若胰臟無法分泌足夠的胰島素，便要考慮利用針劑補充胰島素。陳信宏醫師說，及早補充胰島素，能避免胰臟過勞，有助於保存胰島細胞的功能。 「補充胰島素就像我們在保養汽車，汽車零件老化後就比較容易故障，不過如果平時有好好保養，還是可以開很久。」陳信宏醫師說，「我都會告訴糖友，打胰島素有幾個好處，一個是有效控制血糖，避免產生慢性併發症；一個是讓胰臟細胞休息，才有機會繼續運作。」

善用胰島素控制糖尿病 血糖超標時，全身的神經、血管、器官就像泡在糖水裡，很快就會造成各種病變，例如中風、心肌梗塞、腎臟衰竭、周邊動脈阻塞等，嚴重影響生活品質，甚至危及性命。陳信宏醫師說，當胰島細胞的功能不足時，吃再多藥都沒辦法達到降血糖的效果，反而會增加身體的負擔。 這時候打胰島素其實是對病人最好的選項，除了快速把血糖控制好之外，還可以減少慢性併發症出現的機會。陳信宏醫師說，補充胰島素後，大多數患者的口服藥可以減量，生活上應該會覺得比較方便。

「打胰島素不會上癮！」陳信宏醫師說，「臨床上會根據患者身體的狀況作調整。一般會以3至6個月的數據來評估，如果糖化血色素HbA1c越來越進步，小於7%，甚至小於6.5%，也許就表示自己的胰臟開始在工作了，就可以減少補充胰島素的量。越早使用胰島素介入，讓胰臟可以休息，後續有機會脫離胰島素的使用。」 科技始終來自於人性，胰島素的設計越來越友善。陳信宏醫師說，很多人的印象可能還停留在需要從藥瓶中抽胰島素來施打，其實現在的胰島素就像一支筆，可以隨身攜帶，操作方式簡單，便利性高。 「我的外婆也有糖尿病，到92歲都自己打胰島素。」陳信宏醫師說，「目前也有不同種類的胰島素，有些患者可以一天打一次，再配合少量藥物就可以把血糖控制得很穩定。」

哪些狀況建議使用胰島素？ 胰島素是人體必需的內分泌，陳信宏醫師說，第一型糖尿病患者一定需要使用胰島素，至於第二型糖尿病患者，在幾個狀況下會建議使用胰島素補充。 第一個是已經服用3種，甚至4種以上血糖藥，仍控制不佳。表示胰臟功能已經到達極限，無法再透過口服藥刺激胰臟分泌更多胰島素，這時建議使用胰島素補充。

第一型糖尿病患者一定需要使用胰島素