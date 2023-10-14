血糖超標 傷心又傷腎！糖尿病治療不是只看血糖 善用藥物保護器官 專科醫生圖文解釋

50多歲李先生有糖尿病，但是因為沒有明顯症狀，就沒有好好服藥，平時的血糖控制不甚理想。台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊醫生指出，長期血糖超標會對心臟、腎臟造成傷害，所以患者在一次感冒之後，病情急速惡化，出現雙腳水腫，走路也會喘。

做好飲食管理 持續監察 經過治療，狀況穩定下來後，患者才終於體會到控制血糖的重要性。李洮俊醫生說，由於有蛋白尿，且心臟功能、腎臟功能較差，所以有搭配口服SGLT2i抑制劑幫助控糖，希望在控糖的同時，也能夠發揮保護心、腎功能的效果。 想要把血糖控制好，除了按時服藥之外，還要做好飲食管理、規律運動，維持良好的生活習慣，並持續監測血糖。台灣基層糖尿病協會常務理事徐慧君衛教師說，因為糖尿病可能導致急性或慢性併發症，所以要留意各種併發症、定期接受檢查，才能早期發現、早期治療。

「長期處在血糖偏高的狀態，就像把心臟、腎臟、眼睛、血管、神經泡在糖水裡面。」李洮俊醫生說，「初期可能沒有明顯症狀，但是經過幾年後，便會出現併發症。」 心腎共病問題多 嚴重影響存活期 糖尿病的共病很多，包括高血壓、高血脂、腎臟病等。李洮俊醫生說，糖尿病患中每10個有6個高血壓，如果血糖沒有控制好，將使心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風等風險上升，影響存活期。 腎臟病算是台灣的國病之一，透析發生率與盛行率相當高，在全世界名列前矛，其中約有一半的透析患者是糖尿病所導致。李洮俊醫生說，根據統計每10個糖尿病病患就有3個合併腎臟病變。早期的腎臟病變是出現蛋白尿，若長期控制不佳，腎功能就會漸漸惡化，最後會進入透析。 腎臟與心臟兩者的關係非常密切，心臟衰竭患者的腎功能通常不太好，相反的，慢性腎臟病患的心臟功能也會受到影響。

想預防心腎共病，必須了解心腎共病的風險因素。心腎共病的風險因素包括高血糖、高血壓、高血脂、吸煙、肥胖、缺乏運動、家族病史等。李洮俊醫生說，最好把血糖、血壓、血脂控制在正常範圍，並調整生活習慣，譬如戒煙、規律運動、健康飲食、正常作息、充足睡眠等，才能改善整體的狀態。 徐慧君衛教師說，「透過持續的衛教宣導，希望糖友與家屬都能認識糖尿病相關併發症，共同留意，並著手調整與改善。」 每天關心血糖 定期接受檢查 在血糖方面，一方面要按時服藥，做好飲食管理，並維持規律運動。另一方面便是定期接受檢查，包括抽血檢驗血糖、糖化血色素、血脂、腎臟功能等，尿液檢驗蛋白尿，眼底檢查評估視網膜的狀況。