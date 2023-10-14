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健康
2023-10-14 13:30:02

血糖超標 傷心又傷腎！糖尿病治療不是只看血糖 善用藥物保護器官 專科醫生圖文解釋

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糖尿病

50多歲李先生有糖尿病，但是因為沒有明顯症狀，就沒有好好服藥，平時的血糖控制不甚理想。台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊醫生指出，長期血糖超標會對心臟、腎臟造成傷害，所以患者在一次感冒之後，病情急速惡化，出現雙腳水腫，走路也會喘。

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做好飲食管理 持續監察

經過治療，狀況穩定下來後，患者才終於體會到控制血糖的重要性。李洮俊醫生說，由於有蛋白尿，且心臟功能、腎臟功能較差，所以有搭配口服SGLT2i抑制劑幫助控糖，希望在控糖的同時，也能夠發揮保護心、腎功能的效果。

想要把血糖控制好，除了按時服藥之外，還要做好飲食管理、規律運動，維持良好的生活習慣，並持續監測血糖。台灣基層糖尿病協會常務理事徐慧君衛教師說，因為糖尿病可能導致急性或慢性併發症，所以要留意各種併發症、定期接受檢查，才能早期發現、早期治療。

糖尿病

糖尿病容易出現心腎共病。

「長期處在血糖偏高的狀態，就像把心臟、腎臟、眼睛、血管、神經泡在糖水裡面。」李洮俊醫生說，「初期可能沒有明顯症狀，但是經過幾年後，便會出現併發症。」

心腎共病問題多 嚴重影響存活期

糖尿病的共病很多，包括高血壓、高血脂、腎臟病等。李洮俊醫生說，糖尿病患中每10個有6個高血壓，如果血糖沒有控制好，將使心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風等風險上升，影響存活期。

腎臟病算是台灣的國病之一，透析發生率與盛行率相當高，在全世界名列前矛，其中約有一半的透析患者是糖尿病所導致。李洮俊醫生說，根據統計每10個糖尿病病患就有3個合併腎臟病變。早期的腎臟病變是出現蛋白尿，若長期控制不佳，腎功能就會漸漸惡化，最後會進入透析。

腎臟與心臟兩者的關係非常密切，心臟衰竭患者的腎功能通常不太好，相反的，慢性腎臟病患的心臟功能也會受到影響。

糖尿病

糖尿病心腎共病的風險因素。

想預防心腎共病，必須了解心腎共病的風險因素。心腎共病的風險因素包括高血糖、高血壓、高血脂、吸煙、肥胖、缺乏運動、家族病史等。李洮俊醫生說，最好把血糖、血壓、血脂控制在正常範圍，並調整生活習慣，譬如戒煙、規律運動、健康飲食、正常作息、充足睡眠等，才能改善整體的狀態。

徐慧君衛教師說，「透過持續的衛教宣導，希望糖友與家屬都能認識糖尿病相關併發症，共同留意，並著手調整與改善。」

每天關心血糖 定期接受檢查

在血糖方面，一方面要按時服藥，做好飲食管理，並維持規律運動。另一方面便是定期接受檢查，包括抽血檢驗血糖、糖化血色素、血脂、腎臟功能等，尿液檢驗蛋白尿，眼底檢查評估視網膜的狀況。

糖尿病

患者應每日關心血糖，並定期接受檢查，提防併發症。

「醫生在照顧糖尿病患的時候，都會盡量達到全人照顧，不只看血糖、糖化血色素，還會注意血壓、血脂，並定期安排心臟功能、腎臟功能、眼睛的檢查。」李洮俊醫生說，「提早發現慢性併發症的徵兆，才能及早介入治療。」

「慢性共病的篩檢是每個糖友的重要功課！」徐慧君衛教師提醒，「即使血糖控制得不錯，也必須定期檢查。」

不只控糖 還要保護器官

隨著醫學進步，大家對於糖尿病的認識愈來愈深入，控糖的觀念也持續進化。除了達到血糖目標，還會希望能夠保護器官，減少併發症發生的機會。

糖尿病

糖尿病不只控糖，還要保護器官。

目前的糖尿病藥物，例如SGLT2i抑制劑等，有助降低心血管疾病風險(包括心肌梗塞、心血管疾病相關死亡、缺血性腦中風等)，也可發揮保護腎臟的效果，延緩腎功能惡化，減少腎臟相關不良事件(包括血液透析/腹膜透析、腎臟相關死亡等)

李洮俊醫生說，因為研究顯示SGLT2i抑制劑對於具有心腎共病的患者有顯著幫助，所以若是糖尿病病人有心腎共病的風險因素，或是已有心臟衰竭、腎功能損傷(包括蛋白尿、腎絲球過濾速率下降等)，醫生大都會處方具有器官保護功能的藥物。

「心腎共病是非常重要的併發症，必需積極預防與治療！」李洮俊醫生強調，「透過定期追蹤、篩檢找到病人，並使用合適的藥物幫助病人。糖尿病的藥物持續在進步，糖友要跟醫療團隊密切配合，千萬別聽信偏方！」

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：血糖超標，傷心、又傷腎！糖尿病治療不是只有看血糖，善用藥物保護器官，專科醫師圖文解析

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