血糖高又怕食藥傷身 食苦瓜可以降血糖嗎？

苦瓜屬於葫蘆科是亞熱帶地區特有的植物，廣泛分布於巴西、亞洲和東非部分地區，是常見的蔬菜。科學研究發現苦瓜整個果實中，都可分離出營養素與大量的植物化學物質，包括：皂苷、多醣體、三萜、酚類、黃酮類、蛋白質(胜肽)、維生素、礦物質等，這些都是作為調控代謝(血壓、血脂、血糖)、抗癌、體重控制等相關研究中常見的生物活性化合物。

「醫生說我最近血糖高，但我不想吃藥，可以改吃苦瓜降血糖嗎？」國泰綜合醫院營養組營養師賴秀怡表示，一般民眾擔心藥物傷身，對於糖尿病人而言，在正規治療下，苦瓜作為輔助性的療法，對於慢性併發症的預防可能會有好處。但從臨床試驗來看，苦瓜降血糖作用遠不如藥物，無法取代藥物治療，僅能做為輔助。

臨床研究成果豐碩 但品質差、可信度低

賴秀怡表示，一般民眾對於藥物會有恐懼，認為吃藥會對肝、腎造成負擔，或擔心藥物的劑量愈吃愈高傷害身體。因此，號稱天然的膳食補充劑，很容易被當成替代療法的救星。在血糖控制的研究中，苦瓜是被探討最多的食物療法，討論的熱度也居高不下。

苦瓜的降血糖特性已在細胞和動物實驗中得到普遍驗證，因此也有小規模的人體臨床研究持續進行中。2012年一項針對143位初次診斷糖尿病的病人所進行4周的臨床試驗，比較補充苦瓜乾燥粉與使用血糖藥對血糖控制的效果，結果顯示即使每天給予2,000毫克高劑量的苦瓜乾燥粉，也沒有改善病人的空腹血糖與口服葡萄糖耐量試驗，降血糖作用遠不如藥物。

2019年一篇統合分析中納入了10項2型糖尿病研究(囊括1,045人)，介入時間為4至16周，研究結果顯示，食用苦瓜顯著降低空腹血糖、飯後血糖和HbA1c，也沒有發現嚴重的不良反應。然而，作者們認為目前苦瓜的臨床試驗證據與研究質量都偏低，並表示苦瓜作為糖尿病人的血糖治療，有效性與可信度都不高。

2020年一項使用小分子苦瓜胜肽的研究(研究者表示苦瓜胜肽分子量較小，可通過腸胃道酵素作用不影響其活性)，招募了142位糖尿病病人，實驗組給予每天600毫克的苦瓜胜肽膠囊，結果顯示補充苦瓜胜肽，對於空腹血糖與HbA1c有改善趨勢但效果並不顯著，不過對血脂肪有顯著的改善。無法取代藥物治療，可做為輔助治療

賴秀怡說明，從臨床試驗來看，苦瓜對於血糖控制的效果遠不及藥物治療，但在動物試驗中也有發現苦瓜有潛在降低心血管疾病風險趨勢。因此，對於糖尿病人而言，在正規治療下，苦瓜作為輔助性的療法，對於慢性併發症的預防可能會有好處。