行兩步樓梯就氣喘=肌少症？醫生教吃6種食物逆轉肌少症

肌少症是不少年長人士面對的難題，但其實可以透過自身的習慣改善並逆轉肌少症問題。有醫生指出，很多人也擔心家中長輩開始上樓梯或走幾步路後，感到吃力或氣喘，懷疑是肌少症問題。醫生表示，一旦出現肌少症的跡象時，其實只要採用正確的方法，就可以可以逆轉情況。他指出，有6種食物有助幫助改善肌少症。

行兩步樓梯就氣喘=肌少症？

基因醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，根據2025年發表於《Scientific Reports》的系統性綜合分析，整合了39篇臨床試驗，涉及1,714位55歲以上的長者，研究顯示，補充抗氧化營養結合運動訓練，是目前最有效的改善方式，遠超過單靠營養或運動的效果。張醫生解釋指，研究中長者的改善數字反映出實際的生活質量：

腿部推舉肌力平均增加15.28kg；

步行速度提高0.13公尺/秒；

6分鐘步行距離增加122公尺，幾乎相當於一個半操場的距離。

6種食物逆轉肌少症

張醫生指，當年齡增長，體內自由基的增加會侵蝕細胞與破壞組織。抗氧化營養素就如同「滅火器」，幫助穩定細胞環境並啟動修復機制。許多人以為抗氧化只能依賴保健品，事實上，日常飲食中就有豐富的來源，如多酚、維他命和類黃酮。

維他命C：奇異果、橙、西柚、士多啤梨、椰菜花、青椒。

維他命E：杏仁、葵花籽、牛油果、橄欖油、深綠蔬菜。

白藜蘆醇：紅提子皮、藍莓、覆盆子、適量紅酒。

輔酶Q10：鯖魚、三文魚、沙丁魚、豬肝、芝麻。

肌酸：瘦紅肉、雞胸肉、鮪魚、鱈魚。

多酚類：綠茶、可可、黑朱古力、咖啡、紫薯、洋葱。

張醫生指，以上食物的共同特點是色彩鮮豔且營養豐富，富含植物化合物與脂溶性抗氧化成分，能有效降低氧化壓力，促進細胞修復。研究發現，就算只有補充抗氧化營養素，沒有額外運動，亦可以讓腿部肌力提升、反應時間縮短、步行距離增加。