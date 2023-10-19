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健康
2023-10-19 04:30:23
日報

行路唔識轉彎 或屬認知障礙症早期徵兆

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認知障礙症

行路唔識轉彎 或屬認知障礙症早期徵兆

常見於長者的阿茲海默症是認知障礙症的一種，惟早期徵狀不容易察覺，到出現認知功能明顯減退，如健忘、性格轉變及語言混亂等問題時，病況已經較嚴重。研究指出，走路時轉向有困難，可能是認知障礙症的特有表現，日後或可作為一種簡單的診斷工具，及早為懷疑患病人士確診。

認知障礙症

VR同時應用在認知障礙症的訓練和照顧之上。

利用虛擬實境觀察

根據刊載在《Current Biology》的研究，倫敦大學學院的專家利用虛擬實境(VR)，觀察阿茲海默症患者執行複雜導航指令時的表現。他們邀請了110人參與，當中31位是健康良好及較年輕的人士，36人則為健康良好的年長人士，以及43名輕微認知障礙症患者。這批患者再按腦脊液生物指標分為三個分組，當中11人帶有阿茲海默症的生物標記物。

參加者需要佩戴虛擬實境眼罩，沿著引導路線行走，及後須在無人引導下返回起始位置。全部人須在3個不同環境條件下進行測試，包括不變的虛擬環境、地面細節被簡單的紋理取代，以及暫時刪除地標，以全面了解參加者的導航能力。
 

認知障礙症

認知障礙並非正常老化現象，患者要及早求醫。

方向感變異

結果發現，患有輕度認知障礙症並有阿茲海默症生物標記物的人，傾向高估路線的轉彎幅度，以及出現方向感變異的情況。至於在健康長者或沒有阿茲海默症生標記物的輕度認知障礙患者中，則沒出現類同的情況。

研究人員認為，導航錯誤是阿茲海默症患者特有，而非健康老化或一般認知能力下降所致。他們相信今次發現或可為醫生提供更簡單的診斷工具，讓患者早日確診及得到適當跟進。

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