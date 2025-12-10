行路慢過以前係變老跡象？醫生揭補充3大營養是關鍵

力氣大不如前是變老跡象？有醫生指出，若年紀大開始發現自己行動能力下降，例如發現自己走得比以前慢等，有可能是患上肌少症，使跌倒風險增加，並增加患糖尿病和心血管疾病的風險。醫生指出，補充3大營養是預防肌少症的關鍵。

行路慢過以前係變老跡象？

遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，隨著年齡增長，許多人會發現自己的行動能力下降，例如走得比以前慢、提東西容易疲勞，甚至開瓶蓋都有困難。這些現象不僅是自然老化，還可能是肌肉質量降低的跡象，這種情況稱為肌少症。肌少症代表肌肉質量與力量的持續下降，導致動作遲緩、增加跌倒風險，甚至會影響代謝、免疫系統，並提高糖尿病和心血管疾病的風險。

張醫生引用統計指出，全球約有10%到30%的老年人受到肌少症困擾，甚至在長期照護機構中肌少症患者有1/3比例。然而，肌少症並非不可逆的。近年的研究表明，通過適當補充營養和蛋白質，肌肉是可以重新恢復的。

千人研究揭3大營養是關鍵

根據2025年在《Aging Clinical and Experimental Research》上發表的一篇系統性回顧，補充足夠蛋白質和多種營養素對於對抗肌少症至關重要。該研究整合了10項臨床試驗，涉及1,359位60歲以上的長者，當老年人每天補充足量蛋白質，並搭配維他命D和鈣質與胺基酸等多營養素後，12至48周後結果顯示：

握力平均上升0.33公斤：這意味著提重物、開罐頭和上下樓梯變得更加輕鬆。

步行速度提升0.15公尺/秒：每秒只需快0.1公尺，即可顯著降低跌倒風險。

血中類胰島素生長因子(IGF-1)上升0.49 ng/mL：這是肌肉生成的重要訊號，顯示身體正在重新啟動肌肉的生成。

這些改善約3個月內即可見成效，尤其是在同時補充維他命D和鈣的群體中效果更加明顯。