行路、轉身屁股都會痛？了解「大轉子疼痛症候群」！附加日常保養5招

王竣平醫生建議，可每天進行「橋式」與「側抬腿」訓練，各3組，每組10下，強化臀中肌與臀大肌，幫助穩定髖關節、減少摩擦。

很多人覺得只要動一動屁股就痛，就會懷疑是不是「坐骨神經」作祟，復健科王竣平醫生提醒，若疼痛集中在屁股外側或大腿外側，且沒有從臀部一路麻到腳的神經痛感，其實更可能是「大轉子疼痛症候群」，久坐、運動量突然增加皆有可能引發，睡覺都會被痛醒。他也教大家靠簡單的居家運動和生活形態調整，保護髖關節避免復發。

髖關節外側發炎「只痛不麻」 久坐、運動族都是好發族群

王竣平醫生解釋，「大轉子疼痛症候群(GTPS)」是指髖關節外側的肌腱或滑囊因姿勢不良、過度使用或臀部肌力不足而發炎，導致疼痛。常見症狀包括屁股或大腿外側壓痛，轉身、走路、久坐起身、上下樓梯都會感到不適，甚至側躺時會痛醒，影響睡眠。同時，患者不會有從臀部一路麻到腳的神經痛感，也就是「只痛沒有麻」。

若有以上狀況，很可能並不是神經壓迫，而是大轉子區出現發炎。王醫生表示，大轉子疼痛症候群好發於久坐族、運動族群及中高齡女性，出現症狀建議盡早就醫處理，避免惡化、影響日常生活品質。