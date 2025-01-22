行錯好傷身 步姿不正確隨時傷關節 引發4大問題

步行是日常最簡單的運動，雖然我們從小已經每日不停走路，但可未必掌握正確的步姿，若不及早糾正，長遠可能會帶來4大健康問題，包括關節疼痛、脊椎問題、肌肉失衡，以及不利減脂效果。

注意5個部位 走路看似簡單，但實際可以影響深遠，而正確的走路姿勢不但能保護關節、改善身體平衡，更能讓每一步都更健康高效。如何能保持正確的步姿？你就要注意5個部位。第一是頭部要保持望前平視，避免低頭或仰頭；第二是肩膀要放鬆並自然下垂，不要聳肩或左右搖晃；第三是背部須保持挺直，不宜縮胸駝背；第四是步伐要每一步輕鬆自然，步幅適中；最後是腳掌應腳跟先著地，然後到腳尖，不要用腳尖蹬地或用力拖地。