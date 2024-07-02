術後雙標靶治療 減HER2型乳癌復發

臨床腫瘤科專科醫生邱振中表示，在乳癌的分型中，HER2陽性乳癌較難處理，「這類乳癌佔約兩成，有生長及擴散速度較快的特點，復發和死亡風險也較高，而患者確診時較多為第二或第三期。」

多風險因素易復發

早期HER2陽性乳癌患者，如接受1年單標靶及化療，仍有約30%淋巴擴散患者乳癌復發或者死亡。邱振中解釋，「高風險復發因素包括擴散至淋巴、35歲以下、肥胖、腫瘤較大。而有愈多風險因素愈容易復發。」值得留意是多達81.9%的復發都會在手術切除後5年內發生，故這段期間要定期覆診和檢查，有助及早發現問題。

認識更多治療建議

由於復發風險始終存在，乳癌康復者並非完成治療後即可如常生活，過往調查發現五成康復者會擔心腫瘤復發或擴散，另有45%人有感資訊不足。邱振中認為患者可多與醫護人員、志願組織等溝通，認識更多術後治療建議及減低復發率的方案選擇。「現時歐洲腫瘤學會、美國國家綜合癌症網絡等國際指引，都建議較高復發風險的HER2型乳癌患者考慮採用術後雙標靶治療(曲妥珠單抗及培妥珠單抗)，配合化療，可以減低復發率，而且更有成本效益。」

具成本效益

患者若採用術後雙標靶治療，只需用藥一年便可；若不幸復發的話，即當作晚期處理，除無了期用藥，也會降低生活質素，難以重投社會及照顧家庭，所需成本大得多。病友組織「全球華人乳癌組織聯盟」主席王天鳳指，內地、英國、新加坡、德國等地已將雙標靶治療列入保障範圍，惟香港註冊至今5.5年，仍未列入藥物名冊，亦非公院的常規治療指引，「如果公院HER2陽性乳癌患者可選用術後雙標靶治療，順利控制病情，便可重回職場，成為社會的棟樑而非負擔。」