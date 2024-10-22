街市攤檔母子搬重造成肩傷 「微創關節鏡手術」不再痛到無法入眠

64歲的施女士和38歲林先生母子二人在市場經營豬肉檔，長時間提重和搬運對左肩部造成損害，二人相繼出現肩部疼痛問題。施女士表示，每到要睡覺的時候就很害怕，因為都會痛到醒來，然後沒辦法再入睡，透過民俗療法推拿一年，不僅沒有好，反而更嚴重，才到醫院門診檢查。兩人都診斷出肩袖肌群撕裂傷。

彰基醫學中心運動醫學科主任謝承樸醫生表示，肩袖肌群撕裂傷是一種常見的肩部損傷，主要影響肩部的四條旋轉肌腱：肩胛下肌、棘上肌、棘下肌和小圓肌。這種傷害通常因為肩部的過度使用、年齡增長所帶來的退化，或外部的意外創傷而發生，常見於50歲以上經常從事重體力勞動的族群。

手術過程中會先清除撕裂的組織，然後使用特殊的縫合技術將撕裂的肌腱固定在原位，這種方法不僅能夠有效地修復損傷的肌腱，還能夠最小化對周圍組織的損害。

微創關節鏡修補手術 創傷小、恢復快、減少周圍組織損害

肩袖肌群撕裂的治療方式包括非手術和手術兩種方法，非手術方法如物理治療和抗炎藥物，主要針對較輕微的撕裂傷，但對於中重度的撕裂，手術修補往往是必須的。

謝承樸主任指出，關節鏡修補手術是一種先進的微創手術技術，主要用於肩部及其他關節的內部檢查和修復，這種手術方法的優勢，在於它對患者的身體創傷較小，恢復時間相對較短。手術過程中會先清除撕裂的組織，然後使用特殊的縫合技術將撕裂的肌腱固定在原位，這種方法不僅能夠有效地修復損傷的肌腱，還能夠最小化對周圍組織的損害。

謝承樸主任分享施女士和林先生的成功案例，不僅展示先進醫療技術的效果，也為其他面臨相似問題的患者提供了希望。透過他們的康復故事希望鼓舞更多的患者，勇敢面對健康挑戰，尋求專業的幫助。

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