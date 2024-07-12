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健康
2024-07-12 04:30:00

衛生署推認證計劃 至「營」學校獲嘉許 推動學童健康飲食

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「至『營』學校認證計劃」鼓勵學校助學童建立健康飲食習慣。

「至『營』學校認證計劃」鼓勵學校助學童建立健康飲食習慣。

為協助本地小學及特殊學校學童從小建立良好的飲食習慣，減低日後患慢性疾風險，生署與教育局於二○○九／一○學年開展了「至『營』學校認證計劃」(認證計劃)推動學校參考衛生署指引的營養要求，制訂措促進學童的健康膳食，鼓勵家、校、社合作，制明確有序的目標，建立整全的至「營」學校模式。

超過290間學校參與

生署健康促進處主任梁耀康醫生表示，學校、家長及午膳供應商在為學童建立健康飲食習慣方面擔重要角色，鼓勵各持份者共同為促進學童的康努力。

認證計劃為「健康飲食在校園」運動的項目之一開展至今已累計有超過290間小學及特殊學校參與，當中132間學校已成功取得認證資格，103間學校更獲得「至『營』學校」嘉許學校認證資格為期3本學年8間學校連續5次取得「至『營』學校」認證，獲頒發「持續推動健康飲食校園」獎。

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已有逾百間學校獲頒「至『營』學校」，嘉許他們致力推動學童健康飲食。

須達到營養要求

根據認證計劃的準則，取得認證資格的「至『營』學校」必須根據生署的《學生午膳營養指引》和《學生小食營養指引》有關的營養要求，持續實施行政措施，提供健康午膳和小食，並進行相關教學及宣傳，為學童建立重視營養的校園環境。

有關二○二四年獎項頒授的詳情，可瀏覽以下連結https://school.eatsmart.gov.hk/b5/content_esas.aspx?id=6116

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