衛生署推認證計劃 至「營」學校獲嘉許 推動學童健康飲食

為協助本地小學及特殊學校學童從小建立良好的飲食習慣，減低日後患慢性疾病的風險，衛生署與教育局於二○○九／一○學年開展了「至『營』學校認證計劃」(認證計劃)，推動學校參考衛生署指引的營養要求，制訂措施促進學童的健康膳食，並鼓勵家、校、社合作，制訂明確有序的目標，建立整全的至「營」學校模式。

超過290間學校參與 衛生署健康促進處主任梁耀康醫生表示，學校、家長及午膳供應商在為學童建立健康飲食習慣方面擔綱重要角色，鼓勵各持份者共同為促進學童的健康努力。 認證計劃為「健康飲食在校園」運動的項目之一，開展至今已累計有超過290間小學及特殊學校參與，當中132間學校已成功取得認證資格，103間學校更獲得「至『營』學校」嘉許，學校認證資格為期3年。本學年更有8間學校連續5次取得「至『營』學校」認證，而獲頒發「持續推動健康飲食校園」獎。