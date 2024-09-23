被呃有原因？研究：容易陷入詐騙陷阱長者或因腦損傷致失智

近年詐騙案件頻生，尤其電騙更是無日無之，但縱使如此，仍有不少人依然陷入騙子手中，特別是年紀大的長者，更是受騙高危族群。有研究就發現，容易被騙長者可能是因為大腦出現一些與失智有關的損傷，導致他們更易落入圈套。

為了解早期認知障礙症與容易被騙錢的關係，南加州大學團隊進行的研究，為97名50歲或以上參加者進行磁力共振掃描大腦，以重點了解作為大腦的學習和記憶中心與內側前額葉皮質之間的內嗅皮層變化，因為這區域不但控制調節情緒、動機和其他認知功能，更往往是認知障礙症最先發生變化的腦部區域，並隨著病情加重而變薄。

財務脆弱性高、即容易被詐騙金錢的人，內嗅皮層通常也較薄。

易被詐騙者內嗅皮層較薄

所有參加者在加入研究時均沒有表現或確診患有認知障礙症，而且需要填一寫反映財務脆弱性的問卷，以評估他們的財務意識及對不良財務決策的敏感性。結果發現，財務脆弱性高、即容易被詐騙金錢的人，內嗅皮層通常也較薄，這情況在70歲及以上人士而言猶為明顯。該項研究已於《Cerebral Cortex》公布。

研究人員認為，這些發現支持利用財務脆弱性評估作為檢測長者認知能力變化的新工具，幫助找出一些處於早期及輕度認知障礙症的患者，但強調財務脆弱性只是其中一項反映認知能力下降的指標，仍需配合其他方法才能得到全面的評估和診斷。