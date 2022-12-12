被海鮮刺傷 中年男「壞死性筋膜炎」險致命

65歲的吳先生去市場買生鮮，但在處理魚時左手不慎被魚刺刺傷，原以為是單純的小傷口，沒想到兩天後傷口發熱作痛、手掌腫脹且伴隨著發燒，就醫檢查發現，左上肢感染已進展為「壞死性筋膜炎」，甚至呈現敗血性休克之狀態。

「壞死性筋膜炎」好發免疫力低下者 軟組織恐缺血、壞死

台北慈濟醫院整形外科醫師李京軒表示，皮膚為人體最大的器官，由淺至深分為表皮層、真皮層、皮下組織，皮膚能抵擋病菌入侵體內，也具有調節體溫、在陽光照射下生成維他命D的功能。而皮下組織深部則為筋膜、肌肉，當細菌侵犯至深層筋膜，沿著筋膜與皮下組織間隙快速擴散，導致軟組織感染甚至缺血、壞死，即為壞死性筋膜炎。

壞死性筋膜炎的發生率，約為每年每十萬人口介於0.4至1.9人發生，其中患有癌症、糖尿病或乙、丙型肝炎患者佔多數，因這些患者的免疫力較差，故較難以抵禦外來細菌的入侵。