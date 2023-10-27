裕心地龍補巡素 日本、美國等地專利 急救心腦微循環障礙

日本京都大學驚人發現，HLP高活性紅蚯蚓酵素，具有激化和增加血管自身的t-PA溶解酵素，可預防由於供血不足引致的血管微循環問題惡化。

1970年時日本著名醫師與知名製藥公司共同研究發現：蚯蚓體內含有屬於蛋白質分解酵素之一的「蚓激酶」，論文顯示「高活性紅蚯蚓酵素」能預防心腦血管疾病，對於發病後的治癒也有療效，備受矚目。

地龍即是蚯蚓，用於通經活絡、活血化瘀、克服及防止心腦血管問題。現代科學研究發現，地龍的主要療效，在於蚯蚓體內含有不同種類酵素，包括「蚓激酶」。當然，並非單單使用蚯蚓就能達成效果，必須嚴選最合適的蚯蚓品種，以高科技方法加工，去除阻礙酵素活性的外皮，並經過嚴格的品質檢驗、臨床測試才算是高活性紅蚯蚓酵素的成品。

近年，日本多家頂級大學醫學研究單位和學者，共同研發出一種「高活性紅蚯蚓酵素」，具有溶解、代謝血管垃圾，以及保持血管柔軟等功能，針對心血管問題相當有幫助。研究成果獲多項世界首創專利，並獲日本當地傳媒多次報導，備受矚目。 參與研究的機構包括日本京都大學食品科學系、京都大學再生醫科學研究所、大阪府立大學應用生命科學系、武庫川女子大學藥學系、長岡工業技術學院微生物化學研究室等，經過大量臨床實驗證實，取得豐富的研究資料與檢驗報告，藉此印證高活性紅蚯蚓酵素的功能性以及可靠性。

此產品適合關注缺血性心、腦血管問題。

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