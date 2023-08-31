補腎食物｜冬天補腎要靠黑木耳、黑芝麻、紫菜等「黑」材料

冬季是補腎的季節，而這裏的腎不只是腰側兩旁腰豆狀的器官，而是主骨生髓、上通於腦、其華在髮、開竅於耳的腎。簡單來說，「腎」就是藏精納氣、掌管青春美麗的系統。中醫認為黑色食材入腎，所以現在最適合食用各種黑色食材，今次就介紹7種「黑」材料，幫大家補補腎。

黑木耳含有豐富的鈣、鐵質、維他命D，亦提供大量膳食纖維，具有顧心血管、清潤整腸的好處。

補腎食物｜4. 黑棗

黑棗有豐富的膳食纖維，幫助促進腸道蠕動，潤腸通便，預防消化不良、舒緩積食的困擾。

補腎食物｜5. 黑豆

黑豆屬於優質蛋白質來源，又提供花青素，用來代替黃豆磨豆漿是不錯的選擇。

補腎食物｜6. 紫菜

紫菜用紫菜代替薯片及餅乾等零食，是較健康的選擇。

補腎食物｜7. 乾冬菇

乾冬菇日曬可以增加香菇的維他命D含量，而香菇嘌呤更可降低體內壞膽固醇含量，但痛風患者就不宜食用。

其實，深色食物含較多花青素，維他命及微量元素也豐富，帶來的抗氧化功效，對健康有助益，有助預防退化性疾病、常保青春活力。