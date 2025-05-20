補鈣 曬太陽防骨質流失不治本？醫生揭2招有效防骨質疏鬆

補鈣和曬太陽也不能應付骨質疏鬆問題？有醫生指出，不少人也認為骨質疏鬆是自然老化的結果，亦以為補鈣和曬太陽等的行為就可以防止骨質流失，但其實預防骨質疏鬆的關鍵是在於給骨頭「壓力感」。醫生引用一項最新研究指出，2個預防骨質疏鬆的方法，有助強化骨頭。

太空人經驗證運動需「壓力感」

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，骨質疏鬆通常被認為是老年人的問題，特別容易出現在女性停經後。然而，骨頭像肌肉一樣，需要持續的刺激來保持，否則骨頭會逐漸失去強度。許多人認為骨質疏鬆是自然老化的結果，其實，太空人的經驗就顯示，缺乏運動會使骨頭變得脆弱。在國際太空站，3個月內骨密度以每月1%到2%的速度流失，比地球上老年女性的自然流失速度快幾倍。由於太空中缺乏重力，骨頭失去負重的壓力感，進而令身體啟動節能機制，醫學上被稱為「太空性骨質疏鬆」。

值得注意的是，這樣的骨質流失不只在外太空才會發生，現代人常因久坐或害怕跌倒而不運動，使得骨頭也面臨「太空化」的風險，慢慢失去支撐力。張醫生指，為了保持身體健康，我們必須給予骨頭適當的壓力感。

怕跌少動反適得其反？

張醫生形容，骨頭實際上是非常敏感的器官，每天上下樓梯、提重物、甚至快走時踩地的力量都會被骨頭感知，並造成壓力，促使骨細胞發出訊號，提示身體加強骨質。相反，如果長時間不運動，骨頭會認為不再需要，因此開始減少骨質。所以久坐不動、怕跌少動、或者更年期後雌激素下降的人較容易出現骨質疏鬆問題。

補鈣曬太陽防骨質流失不治本？

許多人在面對骨質流失時會選擇補鈣和曬太陽，但如果缺乏運動刺激，這些補充鈣質無法有效利用，骨頭有壓力，才會願意變強，醫學上稱為機械張力誘發骨生成，所以，運動才是促使骨頭強化的關鍵。