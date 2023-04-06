補鈣｜除飲奶外仲要可以點補鈣？飲太多咖啡同酒會流失鈣質？

鈣是建構骨骼及牙齒的重要成分，一般成人每日需攝取1,000亳克的鈣，如果長期鈣質攝取不足，骨骼的鈣質就會不斷流失，兒童及青少年的骨骼會發育不良，而大人則可能導致骨質疏鬆症或骨質軟化症。

人人都可以飲奶？ 一杯240亳升的牛奶約含有271亳克的鈣，所以大家想補鈣時，就會首先想起牛奶。但是並非人人都飲到牛奶，當人體缺乏乳糖酶，攝取乳糖後就會無法分解，引起乳糖不耐症，症狀包括腹瀉、噁心嘔吐、腹部痙攣、脹氣及放屁等。乳糖不耐症的患者其實除了飲牛奶外，亦可進食其他食物補充身體所需的鈣質！

如何攝取鈣？ 豆類及蔬菜中都含有大量的鈣，特別是深綠色的蔬菜，以芥蘭為例，100克就有約238亳克的鈣質，一點也不輸牛奶。而豆類中亦有大量鈣質，一盒約240亳升的加鈣豆奶就約有220至400亳克，比一盒牛奶還要高。 高鈣脫脂奶 (240亳升)：490亳克 加鈣豆奶 (240亳升)：220-400亳克 全脂牛奶 (240亳升)：271亳克 板豆腐 (半磚/200克)：232 - 402亳克 毛豆 (160克)：216 - 232亳克 芥蘭 (160克)：110 - 336亳克