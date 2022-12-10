裝心律調節器維持心跳正常 呢啲地方要少出入

裝有心律調節器之民眾，應避免出入高電壓及強磁波的場所(如發電站或醫療場所之磁力共振儀等電磁設備)，並避免將手機放置在胸前口袋。

電影《鐵甲奇俠》，男主角因為裝了一顆金屬心臟後，化身一變成為超級英雄，看起來真的好厲害！事實上，有些民眾也會在胸前裝一個「心律調節器」，到底，這是甚麼裝置呢？

不正常發出電脈衝 「心律調節器」維持心跳正常功能

食藥署指出，所謂的心律，是指心臟中一個節律點(又稱竇房結)發出的電脈衝，刺激心臟肌肉收縮、產生心跳。當此節律點因為功能老化、心臟疾病或藥物使用不當而不再正常發出電脈衝時，很有可能產生心律不整的現象，合併讓人出現頭暈、疲勞、氣喘、呼吸困難甚至死亡；此時，「心律調節器」即可幫助民眾維持規律心跳，進而改善健康。

心律調節器又稱心臟節律器(Pacemaker)，其電力及電流可產生間歇性電脈衝以刺激心臟，讓間歇性或持續性心律異常民眾逐漸恢復正常。目前分為植入式與體外式兩種類型，但體外式心律調節器僅供暫時替代植入式心律調節器使用。