西蘭花是最強抗癌蔬菜？1部位是精華所在！醫生揭防4大疾病

吃西蘭花也可以防癌？有醫生指，大家常吃的西蘭花是十字花科蔬菜中最強的抗癌蔬菜，由於當中含有抗癌成分，有抗氧化和抗發炎等功效，當中的1部位更是精華所在。同時，西蘭花不僅對癌症有幫助，更有4大好處能夠對抗4種疾病。

西蘭花是最強抗癌蔬菜

基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，在營養醫學中，「十字花科蔬菜」被譽為天然的抗癌大軍，當中包括椰菜、西蘭花、芥蘭、白菜等，而其中綠花椰菜是最強的代表，其抗癌力的關鍵成分是蘿蔔硫素，這種成分能啟動抗氧化系統、減少慢性發炎，並延緩癌細胞的形成與擴散是被廣泛研究的「天然化療劑」。

效果媲美抗癌保健品

西蘭花哪些部位蘿蔔硫素的濃度最高？張醫生指，根據美國約翰霍普金斯大學1997年在《美國國家科學院院刊》發表的研究，西蘭花的年輕嫩芽和菜梗部位所含的蘿蔔硫素濃度是成熟花球的10到100倍。研究團隊發現，攝取25至100微莫耳的蘿蔔硫素不僅顯著延緩乳癌腫瘤的生成，效果甚至可以媲美市面上高價的抗癌保健品。

而令人意外的是，只有三天的嫩芽，其抗氧化酵素誘導力就高達每公克51萬單位，而一般成熟蔬菜大約只有3萬單位/g，這顯示出其抗氧化能力高出十倍以上。因此，我們平常隨手削掉的菜梗，可能正是綠花椰菜抗癌效果的最精華部分。

西蘭花防4大疾病

張醫生指，如果生活壓力太大、飲食太油膩或作息太混亂，可能會令身體發炎，導致引發其他病症。而蘿蔔硫素就如身體中的滅火器，有抗氧化功效，讓細胞自我修復，並關閉導致慢性發炎的開關。所以，除了有抗癌功效外，亦對以下健康問題有潛在好處：

脂肪肝：幫助改善肝臟健康。

糖尿病：可能有助於調節血糖水平。

視網膜病變：對眼睛健康有保護作用。

神經退化：在神經保護方面也有研究顯示出潛力。

如果你有家族癌症史、代謝問題或長期處於慢性疲勞狀態，西蘭花絕對是值得納入飲食的重要食材。