西蘭花是最強抗癌蔬菜？1部位是精華所在！醫生揭防4大疾病

吃西蘭花也可以防癌？有醫生指，大家常吃的西蘭花是十字花科蔬菜中最強的抗癌蔬菜，由於當中含有抗癌成分，有抗氧化和抗發炎等功效，當中的1部位更是精華所在。同時，西蘭花不僅對癌症有幫助，更有4大好處能夠對抗4種疾病。
西蘭花是最強抗癌蔬菜
基因科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，在營養醫學中，「十字花科蔬菜」被譽為天然的抗癌大軍，當中包括椰菜、西蘭花、芥蘭、白菜等，而其中綠花椰菜是最強的代表，其抗癌力的關鍵成分是蘿蔔硫素，這種成分能啟動抗氧化系統、減少慢性發炎，並延緩癌細胞的形成與擴散是被廣泛研究的「天然化療劑」。
效果媲美抗癌保健品
西蘭花哪些部位蘿蔔硫素的濃度最高？張醫生指，根據美國約翰霍普金斯大學1997年在《美國國家科學院院刊》發表的研究，西蘭花的年輕嫩芽和菜梗部位所含的蘿蔔硫素濃度是成熟花球的10到100倍。研究團隊發現，攝取25至100微莫耳的蘿蔔硫素不僅顯著延緩乳癌腫瘤的生成，效果甚至可以媲美市面上高價的抗癌保健品。
而令人意外的是，只有三天的嫩芽，其抗氧化酵素誘導力就高達每公克51萬單位，而一般成熟蔬菜大約只有3萬單位/g，這顯示出其抗氧化能力高出十倍以上。因此，我們平常隨手削掉的菜梗，可能正是綠花椰菜抗癌效果的最精華部分。
西蘭花防4大疾病
張醫生指，如果生活壓力太大、飲食太油膩或作息太混亂，可能會令身體發炎，導致引發其他病症。而蘿蔔硫素就如身體中的滅火器，有抗氧化功效，讓細胞自我修復，並關閉導致慢性發炎的開關。所以，除了有抗癌功效外，亦對以下健康問題有潛在好處：
- 脂肪肝：幫助改善肝臟健康。
- 糖尿病：可能有助於調節血糖水平。
- 視網膜病變：對眼睛健康有保護作用。
- 神經退化：在神經保護方面也有研究顯示出潛力。
如果你有家族癌症史、代謝問題或長期處於慢性疲勞狀態，西蘭花絕對是值得納入飲食的重要食材。
西蘭花5大食法
至於西蘭花的菜梗與葉可以如何食用？張醫生建議，以下5大食法：
- 涼拌
- 切絲炒蛋
- 放入蔬菜湯
- 煮粥
- 炒飯
- 製作果汁
對於挑食的小孩，將菜梗切碎後混入餅乾麵糰或意粉中，不但能增加營養，還不容易被挑食。更進一步的做法是將菜梗和葉子烘乾，打成粉，加入乳酪、豆漿或燕麥中，這樣不僅能補充營養，還能充分利用這些被忽視的食材。
張醫生表示，健康的飲食並不在於花費多少，而是選擇正確的食材。他建議在烹飪時，也不要急於將葉子削光或菜梗切掉，因為這些部分可能正是您邁向健康人生的第一步。