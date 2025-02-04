要健康就要少吃碳水化合物？營養師揭：太多或太少都不好

張凱馨營養師表示，有效控制碳水化合物的攝取量，同時減少「精緻糖」的攝入，可以幫助達到健康減醣的目標，讓大家在享受吃的同時也能保持身體健康。

近年來隨著健康意識提升，運動、減重和控制飲食的風潮興起，也陸續出現了生酮飲食、低醣飲食等各種新型飲食法，共通點都是強調要降低碳水化合物的攝取量。此外，社會普遍將肥胖、各種慢性病，甚至阿茲海默症等健康問題歸咎於碳水化合物，加上社群媒體大量充斥著減少碳水化合物可快速瘦身的內容，使大家開始對碳水化合物產生疑慮。要維持健康，就一定要減少碳水化合物的攝取嗎？臺安醫院營養課張凱馨營養師來解答。

研究也顯示，實施低碳飲食時，若主要蛋白質來源為動物性蛋白質，死亡率較高；相對地，以植物性蛋白質為主則死亡率較低。這是因為動物性蛋白質來源往往含有較多飽和脂肪酸，可能提高心血管疾病風險。另外，減少碳水化合物的攝取也可能導致蔬果的攝取量隨之減少，造成膳食纖維、植化素、礦物質及維生素不足，進而增加多項健康風險。

張凱馨營養師分享，一篇探討碳水化合物攝取量與心血管健康的研究發現，碳水化合物的攝取量與死亡率之間呈現U形關係，碳水化合物攝取量低於40%和高於70%，都與較高的死亡率有關；適度攝取碳水化合物(佔總熱量的40%至70%)則能降低死亡率。

營養師推「健康減醣」3招 減少添加糖、精緻澱粉是重點

那想要「健康減醣」，應該怎麼做呢？對此，張凱馨營養師提出三大建議：

1. 減少攝取「添加糖」

「添加糖」是指為了增加甜味而加入食品中的糖類，也屬於碳水化合物的一種。透過減少攝取添加糖，可以更有效管理碳水化合物的總攝取量，建議避免食用糖果、蛋糕、餅乾、甜麵包、甜點及含糖飲料等食品。如果想要吃甜食，可以選擇把水果當作點心，每日攝取2到4份水果(每份約為拳頭大小)，還能同時補充膳食纖維和多種維生素。

2. 掌握碳水化合物攝取比例，打造均衡飲食

每人每日碳水化合物攝取量應佔總攝取熱量的50%至60%。以成年女性每日至少需攝取1,500大卡計算，碳水化合物攝取量應為750至900大卡，約等於187.5至225公克。一碗白飯約有60公克的碳水化合物，代表每天至少要攝取3碗飯。除了飯之外，也可以從其他全穀雜糧類食材攝取，例如全麥多士、粟米、薏仁、紫米、麵、番薯、馬鈴薯、南瓜、芋頭等。

3. 以全榖雜糧取代精緻澱粉

全榖雜糧類食物不僅能增強飽足感，還能攝取更多的膳食纖維和維生素。在有限的澱粉選擇中，可以先減少食用白米飯、白方包、白麵條、麵包、餅乾、蛋糕等精緻澱粉類食物，再進一步以全榖雜糧類食物取代。例如，早餐可以選擇全麥三文治取代白方包三文治，午餐或晚餐時可用糙米飯替代白米飯，或用番薯、馬鈴薯等根莖類食物替換米飯或麵條。此外，全麥麵包、全麥餅乾也可以作為精緻澱粉的替代選擇。

張凱馨營養師表示，透過上述策略，可以有效控制碳水化合物的攝取量，同時減少「精緻糖」的攝入，幫助達到健康減醣的目標，讓大家在享受吃的同時也能保持身體健康。

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