要教宗出手？研究：宗教領袖更能說服人打疫苗

雖然疫苗是預防傳染病的有效方法，但亦可能帶來一些副作用甚至嚴重併發症，導致部分人出現「疫苗猶豫」，例如新冠疫潮下仍有些人堅決拒絕接種疫苗。美國的研究就發現，比起政治人物、官員或醫護專業，宗教領袖的呼籲可能更能有效提高人們接種疫苗的意願。

睇片後詢問接種意願

美國南達科他州立大學政治學副教授David Wiltse的團隊指出，如果建議來自獲得信任的人士，人們會更容易接受。他們最近便找來709名未接種疫苗的當地居民，大多為福音派基督教徒及共和黨支持者，他們被分為4組，當中3組為實驗組，分別觀看由當地政治人物、醫學專家及宗教領袖鼓勵接種疫苗的片段，另一組則觀看一條與新冠無關的影片作為對照組，最後詢問參加者對於接種疫苗的意願。