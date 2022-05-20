要教宗出手？研究：宗教領袖更能說服人打疫苗

雖然疫苗是預防傳染病的有效方法，但亦可能帶來一些副作用甚至嚴重併發症，導致部分人出現「疫苗猶豫」，例如新冠疫潮下仍有些人堅決拒絕接種疫苗。美國的研究就發現，比起政治人物、官員或醫護專業，宗教領袖的呼籲可能更能有效提高人們接種疫苗的意願。
睇片後詢問接種意願
美國南達科他州立大學政治學副教授David Wiltse的團隊指出，如果建議來自獲得信任的人士，人們會更容易接受。他們最近便找來709名未接種疫苗的當地居民，大多為福音派基督教徒及共和黨支持者，他們被分為4組，當中3組為實驗組，分別觀看由當地政治人物、醫學專家及宗教領袖鼓勵接種疫苗的片段，另一組則觀看一條與新冠無關的影片作為對照組，最後詢問參加者對於接種疫苗的意願。
只得宗教領袖有效果
研究結果顯示，只有宗教領袖的片段能提高人們接種疫苗意願，願意打疫苗的比例較照組高12%，當中教徒的接種意願更提高了14%。至於政治人物及醫學專家則無法提高居民接種疫苗的意願，尤其是觀看醫療專家片段的組別，主動尋找疫苗資訊的可能性甚至降低了9%。
疫情政治化
研究人員認為，醫療專家之所以無法說服人們，與美國疫情被政治化有關，公共衞生部門及專家都被認為捲入政治紛爭之中。不過，研究結果亦反映，即使克服「疫苗猶豫」並不容易，但仍有方法可以說服人們接種疫苗。