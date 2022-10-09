要識多啲朋友 研究：孤獨感增加患糖尿病風險

心理狀態與健康有密不可分的關係，近期挪威一項研究便發現，經常出現孤獨感覺的人，罹患二型糖尿病的風險是沒有孤獨感覺者的兩倍，估計與孤獨感觸發身體受壓的反應，以及對攝取碳水化合物的慾望增加等因素，影響到血糖的控制。
23萬人大型研究
該項發表在《Diabetologia》的研究，由Western Norway University of Applied Sciences負責，團隊利用當地超過23萬人的健康數據，評估他們在兩星期內是否感到孤獨，同時亦分析了這批人士抑鬱及失眠的情況。結果顯示，在20年的追蹤期間，共有1,179人患上二型糖尿病，當中有 13% 的人表示自己有孤獨感，而回答「非常孤獨」的人，患糖尿病的風險是沒有孤獨感覺人士的兩倍。
壓力反應肇禍
研究人員指出，孤獨感會令人陷入慢性及持久的心理痛苦狀態，身體或因此而啟動壓力反應，令壓力荷爾蒙水平升高，繼而引起暫時性的胰島素阻抗等機制，壓力也會促使身體更想進食碳水化合物，於是導致血糖值上升。
社會支持有積極影響
專家認為，今次研究未能找出孤獨感如何導致糖尿病，需要再作進一步研究和分析，但就反映社會支持可能對健康產生積極影響，例如朋友的建議可能影響個人在健康方面的選擇，並可能令他們的飲食、運動及心理狀態更加健康，身體活動程度和整體壓力感產生正面效果。