見字飲水｜原來每日需要飲水量因人而異

你計過每日飲了幾多水嗎？是否聽從8杯水的建議飲夠就算？但最新研究就指8杯水不是人人都適用，飲水量要根據年齡、性別、體態、活動量、環境氣溫、濕度及海拔高度而有所不同，例如男性便比女性往往需要補充更多水才足夠，濕度低時也要飲多一點水。
比較水分代謝情況
根據該項在《Science》發表的研究，分析了來自二十多個國家逾5,600人的飲水習慣，並讓參加者喝下含有氫和氧的水，以追蹤水分進入身體後的代謝情況。同時，研究人員亦將參加者所住地區的環境數據，以及能量消耗、體重及性別等作比較。
男性或需逾3升水
結果發現，男性的水代謝率在廿多歲達到最高，而女性在由20開始55歲均處於高台時期，新生兒每天則約更換了體內約三成的水分。而男性與女性的水代謝量大約相差500毫升，例如一名20歲、體重70公斤的非運動員男性，生活在平均溫度為10℃及相對濕度50%的環境，每天需要吸收3.2公升的水以補充流失，而在環境條件相同的情況下，體重少10公斤的女性則需要約2.7公升的水。
或成代謝健康標誌物
研究人員認為，隨著人口增加與氣候變化加劇，確定人類每天需要喝多少水變得十分重要，而且水分代謝與其他重要健康指標有關，如體力活動與體脂水平等有關，或可成為代謝健康的標誌物。