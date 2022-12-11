見字飲水｜原來每日需要飲水量因人而異

你計過每日飲了幾多水嗎？是否聽從8杯水的建議飲夠就算？但最新研究就指8杯水不是人人都適用，飲水量要根據年齡、性別、體態、活動量、環境氣溫、濕度及海拔高度而有所不同，例如男性便比女性往往需要補充更多水才足夠，濕度低時也要飲多一點水。

比較水分代謝情況

根據該項在《Science》發表的研究，分析了來自二十多個國家逾5,600人的飲水習慣，並讓參加者喝下含有氫和氧的水，以追蹤水分進入身體後的代謝情況。同時，研究人員亦將參加者所住地區的環境數據，以及能量消耗、體重及性別等作比較。