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健康
2023-07-31 15:30:50

見字飲水｜飲得礦泉水多可能會生呢樣嘢？一日應該飲幾多水？

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見字飲水｜飲得礦泉水多可能會生呢樣嘢？一日應該似幾多水？

飲得多礦泉水有機會生腎石？

夏天當然要多補充水分！不過要留意，飲甚麼水亦有學問，有專科醫生提醒，長期飲礦泉水可能會令重金屬堆積在體內，不能排出，增加生腎石的風險！

見字飲水｜飲得礦泉水多可能會生呢樣嘢？一日應該似幾多水？

夏天當然要多補充水分！

飲水有咩好處？

人體中有5070%都是水分，每個細胞、組織或器官都需要水分來維持運作，飲水的功用包括促進全身循環、維持體溫正常、潤滑及緩衝關節、保護脊隨和其他敏感組織，及透過尿液、汗水和糞便排出廢物。

見字飲水｜飲得礦泉水多可能會生呢樣嘢？一日應該似幾多水？

我們一日到底應該飲多少水？

每日飲水量

我們一日到底應該飲多少水？一公斤體重約需要飲30毫升水，以一個70公斤的人士作為例子，一日的飲水量應約為2,100毫升。但飲水時要留意其他導致身體排水的因素，例如流汗、呼吸及排尿等，故正常人每日的飲水量約落在23升。另外，如果本身屬容易流汗，或在高溫下工作，每日的飲水上限可提高至3.5公升。

見字飲水｜飲得礦泉水多可能會生呢樣嘢？一日應該似幾多水？

海鮮、海鹽及紫菜等中均含有豐富的鉀及碘。

長期飲礦泉水會出事？

其實只要飲夠水，無論是水喉水、蒸餾水及礦泉水都可以達到促進新陳代謝的目標，但有泌尿外科醫生提醒，因礦泉水中含有大量礦物質，如果長期飲用，可能會令重金屬積聚在體內，增加生腎石的風險，他解釋，一般濃度不高的礦物質可透過大小便排出，但如果濃度太高，就有機會形成結晶體，即腎石。

想吸收足夠的礦物質，不一定要靠飲礦泉水，海鮮、海鹽及紫菜等中均含有豐富的鉀及碘，可以補充身體所需的礦物質。

常見問題

1. 每日應該像多少水？

一公斤體重約需要飲30毫升水，以一個70公斤的人士作為例子，一日的飲水量應約為2,100毫升，但飲水...詳情請按此

2. 長期飲礦泉水會出事？

有泌尿外科醫生提醒，因礦泉水中含有大量礦物質，如果長期飲用，可能會令重金屬積聚在體內...詳情請按此

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