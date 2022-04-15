內分泌及糖尿科專科醫生丘思欣表示，香港視像應診的應用相對其他國家發展得較慢，以往公營醫療曾用於老人科外展服務，為院舍長者作視像應診，以及普通科門診長期病患者於覆診時用。私人市場過往則主要用於跟內地患者覆診，或行動不便的院舍病人。

由於疫情關係，有些診所為切合不同疾病患者的需求，而開始了視像應診服務。雖然視像應診或缺乏了臨床檢查，但對於病情穩定的長期病患者又或行動不便人士，仍有一定好處。即使疫情過後，這種應診方式相信會繼續應用，但會否持續發展，則視乎政府及保險公司等的取態。

需求上升

疫情期間，尤其過去兩個月十分嚴峻的時間，多了很多患者要求視像診症。丘思欣指出，「這些患者可能是新冠肺炎確診患者，又或密切接觸者而不能外出，亦有部分人士因為怕受感染而不敢外出。除了舊症患者要覆診配藥，也有新症人士出現突發病徵，而需要醫生給予建議和治療。」

專門平台功能全面

要作視像應診，最簡單可以利用手機或平板電腦安裝視像通訊軟件，例如WhatsApp、WeChat、Google Meet或Zoom等，不過丘思欣認為最好利用專門視像診症軟件，「有些平台可以一站式讓患者自行預約醫生視像診症的時間、輸入個人資料，還可網上繳費、有訊息確認收費和診症時間。視像應診之後，患者可以簽署藥物送遞授權書及確認收到藥物，而醫生亦可於此平台簽發收據、處方藥單和病假紙給病人，紀綠亦更齊全。」

未能作臨床檢查

雖然視像診症省時便捷，但仍有其局限，例如醫生不能為患者作臨床檢查，如臨床的心肺聽診檢查、腹部檢查和神經檢查等，因此有可能造成誤診和影響治療。丘思欣認為，「一些較嚴重和緊急的疾病，如肺炎、心肌梗塞、心臟衰竭、律不正、盲腸炎、中風、骨折等，就不適合採用視像平台診症。」

此外，送藥方面，最恰當的做法是患者自行找家人或安排速遞到診所取藥，於非常時期亦可依靠診所安排的速遞平台送藥。而患者須授權予速遞中介平台負責送藥，接收藥物時要確保沒有錯漏；有些藥物如胰島素等需要冷藏，也要確保運送時處於適當溫度。患者使用有關服務時應留意這些風險。