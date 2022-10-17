視力急速喪失 原因係腦下垂體中風？

65歲的林女士因左眼視力急速喪失，出現視野狹窄且視力模糊的情形，故而至眼科求診，檢查後排除視力減退並非眼球本身疾患所導致，懷疑為視神經受到壓迫，遂安排電腦斷層與核磁共振兩種影像檢查，並立即轉介神經外科。影像顯示林女士長出兩公分大的腦下垂體腫瘤併出血，明顯壓迫到視神經，診斷為「腦下垂體中風」，須立刻執行摘除手術，故照會耳鼻喉科醫師，合作執行「經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術」順利除去腫瘤及血腫，術後陳女士的視野逐漸擴大、視力恢復。

腦下垂體腫瘤 常會出現這些徵兆

台北慈濟醫院神經外科徐賢達主任表示，腦下垂體位於頭顱底部蝶鞍構造部位，在掌管眼睛視覺的視神經交叉下方，是個直徑不超過1厘米的微小腺體。根據英國研究指出，腦下垂體腫瘤發生率達13.6%至17.8%，可能發生在任何年齡層，若腦下垂體腫瘤發生出血栓塞或壞死，導致蝶鞍內壓力陡升，壓迫周圍組織，出現腦下垂體中風徵兆，如頭痛、嘔吐、脖子僵硬、視力受損、神智不清，急遽惡化下可能出現失明、荷爾蒙失調甚至死亡，因此須盡快予以手術切除，以期對周圍組織減壓。