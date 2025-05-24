視力模糊以為太累？當心可能是視網膜脫落 出現這些視覺異常快就醫

一名莊姓婦女日前如常做家事時，突感眼前一片黑暗，視線變得模糊，僅能看見近距離的物體與人物。在家人的建議下到羅東博愛醫院眼科就診，經診斷為視網膜脫落，手術後莊小姐的視力成功恢復，得以重返正常生活。汪玟儀醫生提醒，年齡、近視、外傷、遺傳等都是視網膜脫落的風險因素，高危險群宜及早接受檢查，以免發生不可逆的視力喪失。

飛蚊症、黑幕感 醫：留意近在眼前的三大警號 汪玟儀醫生示警，並非每個視網膜脫落的病人都能像莊小姐一樣幸運恢復視力。視網膜脫落的成因多樣，常見的因素包括玻璃體剝離、視網膜穿孔，或是由其他眼部疾病引起的併發症。如果出現視野中突然出現的大量「飛蚊症」、某個方向出現閃電閃光、或是眼前的黑幕感，就是視網膜脫落的警號，延誤就醫可能導致剝離的區域視覺喪失變成黑影，如果不及時治療，視網膜脫落會迅速惡化，可能造成不可逆的視力喪失。

超廣角眼底攝影機精密檢查 早期發現視網膜病變 汪玟儀醫生解釋，超廣角眼底攝影機可提供比傳統眼底攝影更精細的檢查，能夠有效觀察視網膜周邊的狀況，特別是能夠檢查出微小的視網膜裂孔或視網膜脫落情形，有機會在病人演變成嚴重的視網膜脫落前就先行激光治療。儀器的畫質解像度較高，且機器的掃描穿透力佳，對於有白內障的患者也可以得到更好的呈像，達到早期發現視網膜病變。 此外，對於高度近視、飛蚊症、糖尿病患者等視網膜疾病，也可以提前發現、進行治療，降低失明風險。

高風險群及早檢查 避免成不可逆視力損失 儘管視網膜脫落的高風險因素包括年齡增長、眼部外傷、高度近視及家族病史，臨床上仍有部分患者即便沒有這些風險因素，仍可能發生視網膜脫落。汪玟儀醫生提醒，高危險群應定期接受眼科檢查，而一般人若出現飛蚊症等視覺異常症狀，也應及早就醫，確保能及時診斷與治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】