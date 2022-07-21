視力退化｜近視突加深是白內障徵狀？

白內障普遍認為是長者的退化問題，但近年亦有年輕化趨勢，有些四、五十歲人士發現近視忽然加深二、三百度，須頻繁換眼鏡，又或出現重影、畏光的徵狀，求醫始發現是白內障。

眼科專科醫生湯文傑表示，白內障代表原本清澈透明的晶體開始變得混濁，並影響到視力，視覺對比度轉弱；情況嚴重的話，白內障可引致青光眼及虹膜炎，最壞的情況更可使患者完全失去視力。

不只年紀大才有

白內障過往屬年紀大的退化問題，多出現於60歲或以上人士。除了年紀之外，湯文傑認為還有其他風險因素，「患有深近視，即近視度數達600度或以上，或會加劇退化問題；患有糖尿病，或須長期使用類固醇藥物的人士，長遠都有較高罹患白內障的風險。另外，曾出現虹膜炎、眼睛曾遭受猛烈撞擊、曾接受眼科手術，或患急性青光眼等都是白內障的誘因。」