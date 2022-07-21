視力退化｜近視突加深是白內障徵狀？

白內障普遍認為是長者的退化問題，但近年亦有年輕化趨勢，有些四、五十歲人士發現近視忽然加深二、三百度，須頻繁換眼鏡，又或出現重影、畏光的徵狀，求醫始發現是白內障。
眼科專科醫生湯文傑表示，白內障代表原本清澈透明的晶體開始變得混濁，並影響到視力，視覺對比度轉弱；情況嚴重的話，白內障可引致青光眼及虹膜炎，最壞的情況更可使患者完全失去視力。
不只年紀大才有
白內障過往屬年紀大的退化問題，多出現於60歲或以上人士。除了年紀之外，湯文傑認為還有其他風險因素，「患有深近視，即近視度數達600度或以上，或會加劇退化問題；患有糖尿病，或須長期使用類固醇藥物的人士，長遠都有較高罹患白內障的風險。另外，曾出現虹膜炎、眼睛曾遭受猛烈撞擊、曾接受眼科手術，或患急性青光眼等都是白內障的誘因。」
須手術治療
由於沒有藥物可治療白內障，患者需要通過手術更換人工晶體才可恢復原有視力。不少人以為白內障要「成熟」才可做手術，但這屬過時的講法，現時手術技術及人工晶體不斷進步，成功率非常高，當白內障已影響日常生活及工作，尤其較年輕患者要看文件、用電腦，甚至駕駛，便已合適做切除白內障的手術。湯文傑指，「通過一個小小的角膜切口，醫生便可移除混濁的晶狀體，植入人工晶體，過程通常只需要大約15至20分鐘。」在大多數情況下，醫生可以使用局部麻醉，從而加快恢復時間。
激光提升精準度
近年飛秒激光在眼科手術中廣泛應用，也包括白內障手術。湯文傑稱，「飛秒激光輔助性白內障手術(FLACS)，為醫生提供了一種精準度高，以取代傳統白內障手術中可預測性低、技術要求高的步驟。」由於切割精確，患者的傷口可有更好愈合效果，亦能夠減少眼內炎、角膜和黃斑水腫等併發症風險；同時可提升高階人工晶體的視力效果。
先檢查眼表健康
雖然白內障手術是最常做的手術之一，但要手術效果好，術前了解患者眼表健康尤其重要，眼科醫生會作乾眼症及眼瞼邊緣炎的檢查，湯文傑解釋，「因為這些疾病可致眼表的淚膜不穩定，患者需要先處理好、改善眼表健康，才可以好好測量和選擇合適的人工晶體，術後亦能更快、更舒適地恢復視力。」
另一方面，如接受過激光角膜屈光手術的患者，最好可以提供當時激光手術前的眼部測量、視力矯正處方、激光手術後眼部測量及視力測量資料，以便制訂最佳的白內障治療方案。