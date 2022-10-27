視力｜雙眼疼痛又模糊 角膜分層移植重見光明

65歲的洪先生因雙眼疼痛加上視力模糊，原本好動的他連好好走路都有困難，無法正常生活。至眼科就診，檢查後發現雙眼患有先天性「角膜內皮細胞失養症」，需要接受眼角膜移植才能恢復視力，醫師利用自動刨刀進行「內皮間質分層」後，再將內皮細胞辦植入洪先生的眼內，完成分層移植手術，待恢復得差不多再進行另一眼的移植；術後持續追蹤，雙眼皆無異狀。

角膜內皮細胞失養症 常在中壯年時發病

台北慈濟醫院眼科沈姵妤醫師表示，角膜需要有良好的透明度及曲度才能讓光完美的聚焦在視網膜上，形成清晰的影像。「角膜內皮細胞失養症」導致角膜水腫以致於角膜透明度不佳，可透過裂隙燈、角膜厚度分析儀、角膜內皮細胞分析儀檢查角膜功能是否正常，倘若不治療視力會逐漸模糊，所以需要接受角膜移植才能恢復視力。通常較少在兒童或青壯年時期發病，而是在中壯年後才漸漸出現視力減退、光暈感及疼痛等症狀，好發率約3.3%至9.2%，且多為女性。