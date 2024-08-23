視后鄧萃雯專注內地舞台劇演出 回港拍攝廣告全因一事

憑《巾幗梟雄》《義海豪情》奪得視后的鄧萃雯，近期專注於內地舞台劇「鱷魚」的全國巡演中，她不時於個人社交帳號中分享彩排及演出近況。包括4月尾分享自己「在蘇州灣大劇院第一天入台彩排，這是我（鄧萃雯）首次在內地演出舞台劇《鱷魚》」、「『鱷魚』裡的角色瘦馬，像極跳著flamingo的一隻火烈鳥」等，並配上一些舞台劇動作照片。她亦經常鼓勵自己及粉絲勇敢踏出舒適圈，以接受不同的新挑戰。
由於各地氣候差異及密集的排練演出，鄧萃雯對自身的身體狀況格外重視，因每場200分鐘高強度的情緒和體能付出已不容易，還會令生活作息變得不規律，導致營養失衡和睡眠不足，以及可能對免疫系統造成影響。想要提高個人免疫力，除了要進行適量的運動、擁有充足睡眠及均衡飲食外，情緒也有機會影響免疫力！鄧萃雯於個人社交帳號（微博）裡分享「天天都要活在不開心的劇情里，不用入戲時就更要讓自己非常開心。巡演第二天，加油！」、「希望我們都能夠常常笑得這麼開懷；能肆無忌憚的歡樂，毫無包袱的做自己！」
位元堂百草靈芝皇 修護心腦肝腎強免疫
對於工作忙碌的雯女來說，要有最佳的身體狀態、最強的免疫能力，才能應付巡回全國的舞台劇演出。除了要平衡作息保持自律，鄧萃雯也有服用保健品，以進一步增強免疫力。她表示，自三個月前開始服用「百草靈芝皇」，身體狀態有所提升，因近期內地一些城市高達40度的高溫，雯女也有因為一冷一熱焗傷風了，可能自身免疫力夠強，所以三天內就康復，並沒有影響舞台劇的現場演出水準。認為「百草靈芝皇」很適合近況及於未來工作對保持健康狀態的要求，因此抽空檔期回港合作，希望可以推薦給粉絲及其有需要的觀眾朋友。
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