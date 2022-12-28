視網膜脫落｜ 飛蚊突然變多莫輕視 視網膜脫落嚴重可致視力永久受損

平時眼前常有黑點或暗影飄來飄去，以為只是眼睛過勞或老化引起的飛蚊症？飛蚊症狀可以是由眼睛老化引起，眼球內玻璃體退化和萎縮，以及變得混濁，導致在視網膜上投影出黑色小點，一般屬於正常生理現象。但是，若眼前一旦出現大量飛蚊，並伴隨閃光，便要注意有可能是視網膜脫落的先兆，不及早正視及治療，或引致視力終生受損，難以恢復。

視力可迅速下降 建議高危一族要定期檢查 初期視網膜脫落可能缺乏先兆，或出現與飛蚊症相近的症狀，因此單靠自己，起初其實難以判斷是飛蚊症還是視網膜脫落。如果是視膜網脫落，症狀會持續惡化，飄浮的飛蚊通常數目較多及深色，其後會出現黑影，黑影會擴大，視力嚴重下降。

視網膜脫落過程

大眾尤其高危人士，包括深近視、眼睛曾受傷發炎、有眼部腫瘤、有視網膜脫落家族病史、有糖尿病、有嚴重濕疹及捽眼習慣，視網膜變薄和出現裂孔的機率較大，建議高危人士定期做眼睛檢查，以監察眼睛健康狀況，防範於未然。

漠視視網膜脫落症狀 恐致盲 要知道視網膜脫落屬於眼科急症，不應待症狀嚴重之際才治療。視網膜脫落範圍一旦擴大至黃斑位置，就如菲林走光一樣，或會無法再正常感應影像的光影信號，屆時並非簡單治療就可以挽救視力，更有機會致盲，造成永久性損害。眼睛作為靈魂之窗，一旦發現任何不尋常情況， 甚至正式確診視網膜脫落，治療也是刻不容緩。

視網膜治療刻不容緩 宜立即求醫 獲適切治療 最新公立醫院專科門診新症輪候時間長，據醫院管理局統計數字顯示，由2021年7月1日至2022年6月30日期間，共有135,427個預約新症，半緊急新症平均需等候6星期，而緊急個案有機會等候1星期。