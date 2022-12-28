視網膜脫落｜ 飛蚊突然變多莫輕視 視網膜脫落嚴重可致視力永久受損

平時眼前常有黑點或暗影飄來飄去，以為只是眼睛過勞或老化引起的飛蚊症？飛蚊症狀可以是由眼睛老化引起，眼球內玻璃體退化和萎縮，以及變得混濁，導致在視網膜上投影出黑色小點，一般屬於正常生理現象。但是，若眼前一旦出現大量飛蚊，並伴隨閃光，便要注意有可能是視網膜脫落的先兆，不及早正視及治療，或引致視力終生受損，難以恢復。
視力可迅速下降 建議高危一族要定期檢查
初期視網膜脫落可能缺乏先兆，或出現與飛蚊症相近的症狀，因此單靠自己，起初其實難以判斷是飛蚊症還是視網膜脫落。如果是視膜網脫落，症狀會持續惡化，飄浮的飛蚊通常數目較多及深色，其後會出現黑影，黑影會擴大，視力嚴重下降。
大眾尤其高危人士，包括深近視、眼睛曾受傷發炎、有眼部腫瘤、有視網膜脫落家族病史、有糖尿病、有嚴重濕疹及捽眼習慣，視網膜變薄和出現裂孔的機率較大，建議高危人士定期做眼睛檢查，以監察眼睛健康狀況，防範於未然。
漠視視網膜脫落症狀 恐致盲
要知道視網膜脫落屬於眼科急症，不應待症狀嚴重之際才治療。視網膜脫落範圍一旦擴大至黃斑位置，就如菲林走光一樣，或會無法再正常感應影像的光影信號，屆時並非簡單治療就可以挽救視力，更有機會致盲，造成永久性損害。眼睛作為靈魂之窗，一旦發現任何不尋常情況， 甚至正式確診視網膜脫落，治療也是刻不容緩。
視網膜治療刻不容緩 宜立即求醫 獲適切治療
最新公立醫院專科門診新症輪候時間長，據醫院管理局統計數字顯示，由2021年7月1日至2022年6月30日期間，共有135,427個預約新症，半緊急新症平均需等候6星期，而緊急個案有機會等候1星期。
在等候期間，視網膜變薄或脫落情況或因治療延誤而惡化，若錯過治療黃金時間，後果有可能無法逆轉。為了讓患者獲得適切治療，建議應儘快向私營醫療機構求醫。當中已有10年豐富經驗的希瑪眼科中心，其眼科專科醫生會根據患者視網膜脫落範圍、裂孔數量、大小和位置等因素，以全面、先進且專業的醫療儀器，儘快提供最合適的治療。
希瑪眼科中心提供視網膜脫落手術，包括：
- 充氣性視網膜固定術：較適合視網膜脫落範圍在眼球內上的三分之一及玻璃體較健康的患者。手術會於玻璃體內注入特別氣泡，配合冷凝或激光治療， 患者在術後需遵從醫生建議的特別姿勢，讓氣泡上浮，將視網膜頂壓回正常位置。
- 鞏膜外墊壓術：較適合周邊視網膜脫落患者。手術利用特殊硅膠或海綿墊，對脫落位置的鞏膜施壓，使鞏膜向內凸起，頂起脫落的視網膜，讓脫落的視網膜組織與色素上皮層黏合。
- 微創玻璃體切除術（PPV）：以微創方式在眼球表面開三個直徑小於一毫米的小洞，直接在內切除玻璃體。
視網膜脫落時間愈長，範圍愈大，就愈難挽回視力。因此大眾尤其高危人士，必須定期進行眼睛檢查，才能及早發現任何眼疾。一旦發現視網膜變薄就需儘快修補，若確診視網膜脫落，就更加需要及時治療。
參考資料：
- 醫院管理局：www.ha.org.hk/visitor/sopc_waiting_time.asp?id=2&lang=CHIB5
- 希瑪眼科中心 - 視網膜脫落： https://bit.ly/3FNWyCx