視線模糊求醫確診糖尿病 但拒服藥！醫生警告「危險後果」會後悔

38歲張姓補教師平時除上課外鮮少運動，加上壓力大，晚上經常吃宵夜，體重直線上升，參加健檢時發現血糖偏高，醫生建議藥物控制，但他認為還年輕沒有定期監察服藥，直到日前他看課本時變得模糊，且精神容易萎靡疲勞，連忙求醫檢查，結果血糖飆高到14.43，讓他後悔不已！

初診斷二型糖尿病 這些問題害病情加重 亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫生吳佾璇表示，門診經常遇到初診斷「二型糖尿病」的病人，會經常提出「醫生，我一定要吃藥嗎？」或者「藥要吃到甚麼時候？」甚至「我沒有不舒服為甚麼吃藥？」、「不吃藥會怎麼樣？」等問題，之後就會消失一段時間，等到病情加重，才又看到患者面露羞澀回診就醫。

非懷孕成年人糖尿病 治療目標一次看 根據中華民國糖尿病學會建議，非懷孕成年人糖尿病的治療目標為：「糖化血色素」< 7.0 % (需個別化考量)、「空腹血糖」介於 4.4~7.2mmol/L、飯後血糖介於4.4~8.8mmol/L，但不少人得知患病當下，會出現拒絕接受、不願承認的心情，因而抗拒改變，也不願服藥治療，導致後續衍伸出更多問題，包括心血管疾病、腦血管疾病、腎臟病變、周邊神經病變、視神經病變等。 吳佾璇指出，糖尿病需要長時間監察與治療，即便沒有察覺異狀，本身也要有長期抗戰的心理準備，治療期間醫生會根據疾病嚴重程度、病人年齡及身體狀況，考量調整藥物劑量。