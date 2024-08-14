視線裡趕不走的漂浮物！現代文明病飛蚊症是甚麼？

眼前漂浮著形狀如一條蟲的半透明物或透明斑點，尤其在注視著藍天、白板或其他平坦明亮的背景時更加明顯。這些漂浮物還會隨著眼球的轉動而移動，怎麼甩都甩不掉，令人感到困惑，甚至擔心自己的眼睛出了問題。其實，這種現象在醫學上有一個專業名稱，叫做「飛蚊症」，英文稱為Floaters，正式名稱是muscae volitantes，在拉丁文中意為「飛蠅」。

科技時代下的眼睛健康隱患 生理性飛蚊症對視力無傷大雅

現代由於科技日益發達，人人使用電子產品的時間佔據了一天中的一大半，導致眼睛過度使用與近視人口上升，飛蚊症呈現年輕化的趨勢，成為現代人的文明病之一。關於飛蚊症的形成原因與其對眼睛會造成的影響，醫生葉宗儒做出了詳細解答。

醫生葉宗儒指出，飛蚊症的成因主要是眼球內部的玻璃體中存在一些雜質。玻璃體是一種透明的凝膠狀物質，填充在眼球內部，佔據了眼球的大部分體積。隨著年齡的增長，玻璃體會逐漸液化，這時一些脫落的組織、紅血球、蛋白質塊等雜質會漂浮在其中。當這些雜質靠近視網膜時，就會擋住光線，形成可見的陰影，即為我們所看到的「飛蚊」。

這些「飛蚊」大多呈現為透明或半透明的斑點、線條，或者像蜘蛛網一樣的形狀。它們通常會隨著眼球的轉動而飄動，當你盯著看時，它們又會飄走。醫生葉宗儒表示，該種飛蚊症屬於一種良性的病症表現，稱之為「生理性飛蚊症」，雜質的數量不多，對視力沒有明顯的影響，因此毋須過度擔心。