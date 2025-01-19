親密性行為後生殖器冒異味 竟是染性病！醫生發現半年前1舉動惹禍

一對情侶，兩人在未採取保護措施的情況下發生親密行為後，男方出現小便灼熱感，女方則發現生殖器有異味及分泌物增多。經詳細病史詢問，男方透露半年前曾與一名陌生網友發生無防護的親密關係。經檢測，確認兩人皆感染了砂眼衣原體。

臺中榮總感染科黃薇諼醫生指出，砂眼衣原體是臨床上最常見的性傳染病之一，常見症狀包括生殖器分泌物增多、有異味，小便灼熱，下腹疼痛，頻尿以及性交疼痛等。然而，超過50%的患者無明顯症狀或僅有輕微不適，導致感染難以及時察覺。

感染恐增不孕風險 「核酸擴增檢測」具高敏感性

黃薇進一步強調，砂眼衣原體感染不會自愈，且可能嚴重影響生育能力。根據丹麥一項涵蓋50萬名女性的研究發現，曾感染砂眼衣原體的女性，相較於從未感染者，罹患骨盆腔發炎、子宮外孕及輸卵管不孕的風險增加了30%。根據2023系統性文獻回顧與統合分析，不孕男性的精子和精液樣本中砂眼衣原體感染率較高，且感染砂眼衣原體的男性發生不孕的可能性是非感染者的2.28倍。

確認砂眼衣原體感染需藉助核酸擴增檢測(Nucleic Acid Amplification Tests, NAATs)，這是一種高度敏感的檢測方法，能檢測生殖道分泌物或尿液中的砂眼衣原體與淋病雙球菌。患者最常見的症狀為尿道炎與下腹痛，但由於症狀輕微，常被患者忽視。實際上，砂眼衣原體感染的女性可能更多，因為無症狀患者往往未及時就醫。