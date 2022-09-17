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健康
2022-09-17 17:45:58

親朋好友關懷 長者減患「3D」疾病

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長者

68歲的許太太是名長期獨居的長者，十年前老伴因病離世，親人也鮮少返家陪伴她，某天女兒打電話回家卻將近半天無人接聽，在鄰居協助之下，得知母親出門買菜卻忘記回家的路，擔心的女兒趕緊南下照料她，才發現母親記憶力大不如前、每天都需服用安眠藥才能入睡，但安眠藥會造成記憶力不好，難以集中精神，又因為慢性病纏身時常怨嘆命不好甚至試圖輕生，經由精神科醫師評估後推判許太太罹患老年抑鬱症。

 

長者自殺率增 正視獨居問題

110年衛福部公布國人自殺率統計，雖青壯年族群自殺率逐年遞減，但65歲以上長者自殺率卻突破新高，由於歷經身體病變、親友離世、子女關係疏離，重重打擊下容易走上絕路，是每年自殺率數據顯示裡的中高風險群，更是需要正視關懷的族群。

萬芳醫院精神科沈武典醫師指出，針對高齡人的研究發現約5%12%高齡人患有抑鬱症，而沒有接受抑鬱症治療的高齡病人，在社交、職能及人際關係上有顯著的障礙，大幅降低生活品質，除了日常作息受影響外，若病人患有心血管疾病、糖尿病、惡性腫瘤等疾病，都可能因抑鬱症導致免疫功能低下，使病情難以控制。

血糖測試

若病人患有心血管疾病、糖尿病、惡性腫瘤等疾病，都可能因抑鬱症導致免疫功能低下，使病情難以控制。

罹患「3D」身心疾病  診斷需專業醫師

而高齡人精神醫學中有著「3D」身心疾病：抑鬱症(Depression)、認知障礙症(Dementia)及譫妄(Delirium)，這些常見的3D疾病中，以抑鬱症為最重要的疾病，又是最好治療的疾病之一，因此只要配合治療都能獲得良好的改善。若長者出現下列9項症狀且符合5項以上()症狀依出現頻率，「感到悲傷或空虛、對事物明顯的失去興趣、體重驟降或驟升、突發性嗜睡或失眠、動作莫名變得激動、遲緩或缺乏耐性、容易疲倦或失去活力、無價值感或強烈罪惡感、注意力不集中或猶豫不決、經常出現輕生想法。」就可以做出鬱症的診斷。

當症狀符合5()以上雖可做出診斷，但仍須醫師一一問診才不致錯漏症狀。

沈武典醫師也提醒，只要年長者每晚一定要服用安眠藥才能睡覺，或是連續每個月有8次門診(任何科或急診)以上，就建議尋求精神科門診協助，而家屬平時可多噓寒問暖家中長輩，或參加社區活動等與人交流的場所，讓年長者得到強大的支持與社交連結，過著快樂有積極性的人生。

【本文獲「健康醫療」授權轉載。

關心長者

家屬平時可多噓寒問暖家中長輩，讓年長者得到強大的支持。

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