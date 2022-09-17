親朋好友關懷 長者減患「3D」疾病

68歲的許太太是名長期獨居的長者，十年前老伴因病離世，親人也鮮少返家陪伴她，某天女兒打電話回家卻將近半天無人接聽，在鄰居協助之下，得知母親出門買菜卻忘記回家的路，擔心的女兒趕緊南下照料她，才發現母親記憶力大不如前、每天都需服用安眠藥才能入睡，但安眠藥會造成記憶力不好，難以集中精神，又因為慢性病纏身時常怨嘆命不好甚至試圖輕生，經由精神科醫師評估後推判許太太罹患老年抑鬱症。

長者自殺率增 正視獨居問題

據110年衛福部公布國人自殺率統計，雖青壯年族群自殺率逐年遞減，但65歲以上長者自殺率卻突破新高，由於歷經身體病變、親友離世、子女關係疏離，重重打擊下容易走上絕路，是每年自殺率數據顯示裡的中高風險群，更是需要正視關懷的族群。

萬芳醫院精神科沈武典醫師指出，針對高齡人的研究發現約5%至12%高齡人患有抑鬱症，而沒有接受抑鬱症治療的高齡病人，在社交、職能及人際關係上有顯著的障礙，大幅降低生活品質，除了日常作息受影響外，若病人患有心血管疾病、糖尿病、惡性腫瘤等疾病，都可能因抑鬱症導致免疫功能低下，使病情難以控制。