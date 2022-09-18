覺得攰竟然係代謝性脂肪性肝炎？內視鏡手術縮胃有效減磅

肥胖對於肝臟脂肪的堆積影響其實更甚於喝酒，減重確實可改善代謝性脂肪性肝炎的肝臟發炎程度，減重達9%以上即可有效改善肝臟組織，即使輕微的體重變化也可改善。

林女士五十多歲，因慢性疲勞一直在診所就醫，醫師發現其肝指數過高，檢查後醫師懷疑是代謝性脂肪性肝炎所致，診所醫師持續給予傳統保肝藥物，然而效果卻有限，隨即轉診至消化科門診治療。經血液與肝切片檢查後確診是代謝性脂肪性肝炎，經藥物治療一個月後，林女士順利減重5公斤，肝指數恢復正常，疲勞症狀也隨之解除。

代謝性脂肪性肝 演變為肝炎肝硬化

安南醫院消化科蔡坤峰主任說，國人由於飲食習慣常有過度熱量攝取情況，加上又不愛運動，工作與生活高壓力且作息不規則，因此臨床上有代謝性脂肪性肝炎的病人數量有逐漸增加趨勢，其中八成以上體重過重患者有代謝性脂肪肝病，此類病人臨床上通常沒有明顯症狀故自身無警覺，可能導致從代謝性脂肪性肝病演變為肝炎，小部分嚴重者最後甚至可進展至肝纖維化及肝硬化。