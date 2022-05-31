覺得聽力下降？兩方法簡單自救

不少長者會因為自然老化而聽力下降，亦有不少人士因長時間在高噪音環境下工作，令內耳耳蝸或者聽覺神經受損，引致感音神經性弱聽，令聲音變得模糊、音量下降。雖然情況未必可以完全逆轉，但亦有方法可以幫助改善。

兩大類成因

弱聽可分為傳導性和感音神經性兩種，前者屬外耳和中耳的結構問題，成因如中耳感染、發炎引致損傷、耳膜穿孔等；後者則與神經損傷有關，內能是內耳感染細菌病毒、高噪音環境工作、長時間高音量聽歌、自然衰老等。