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健康
2022-05-31 19:30:29

覺得聽力下降？兩方法簡單自救

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聽不到

不少長者會因為自然老化而聽力下降，亦有不少人士因長時間在高噪音環境下工作，令內耳耳蝸或者聽覺神經受損，引致感音神經性弱聽，令聲音變得模糊、音量下降。雖然情況未必可以完全逆轉，但亦有方法可以幫助改善。

 

兩大類成因

弱聽可分為傳導性和感音神經性兩種，前者屬外耳和中耳的結構問題，成因如中耳感染、發炎引致損傷、耳膜穿孔等；後者則與神經損傷有關，內能是內耳感染細菌病毒、高噪音環境工作、長時間高音量聽歌、自然衰老等。

地盤

地盤、裝修等高噪音工作環境，易使人聽力下降，須採取聽覺保護措施。

弱聽分不同程度

當未能聽到26分貝以下的聲音，便屬輕度弱聽，例如在寧靜環境下不能聽到落葉、水喉滴水聲又或時鐘滴嗒聲。若到41分貝才聽得到，為中度弱聽，未能聽到小聲耳語，日常交談都可能開始聽不清楚，需要用助聽器幫助。56分貝始聽到的屬中度嚴重弱聽，大對話聲和車聲都未必清楚；71分貝才有聲屬嚴重，電話鈴聲、嬰兒哭聲的程度才有反應；91分貝或以上深度，難以感到聽聲音存在。

水滴

在寧靜環境下都聽不到水滴聲，或已有弱聽問題。

攝取相關營養

處理弱聽問題，部分可透過藥物或手術治療，多針對傳導性弱聽；若未能透過這兩種方法改善，便要考慮使用助聽器。另一方面，生活上也有方法可以輔助去改善聽力。

  • 攝取足夠鎂質：鎂質有助改善聽力，可多吃海藻類、堅果類食物。
  • 維他命CE：有抗氧化作對，延緩退化，也有助保護聽覺，可多吃柑橘類水果、堅果、植物油等。
堅果

堅果既有鎂質，也含豐富維他命E，有助改善聽力。

穴位助改善

另一方面，亦有中醫師建議在耳門穴、聽宮穴、聽會穴作針灸，也有助保健聽力，平時亦可自行按摩有關穴位，每日23次，每次按2030下。

  • 耳門穴：位於耳朵前方，張口時於耳屏上方出現的凹陷處。
  • 聽宮穴：位於耳朵前方，耳屏旁的凹陷處，耳門穴下方。
  • 聽會穴：位於耳珠前方，下顎骨髁狀突的後方，聽宮穴下方。
穴位

針灸和按壓這幾個穴位，可改善聽力。

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