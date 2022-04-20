角蛋白睫毛質素參差 劣質藥水或損原生睫毛

眼睛是靈魂之窗，女生都希望眼睛又大又圓，令角蛋白睫毛開始受歡迎。惟坊間角蛋白睫毛的質素參差不齊，如誤用劣質產品，有可能令眼睛敏感或不適，嚴重時更可能損害眼部組織。故各位選擇有關服務前，應了解角蛋白睫毛的風險，及美容院的專業資格及產品來源等。

角蛋白睫毛是一種新式電燙毛髮技術，於睫毛上加上角蛋白溶液，使睫毛捲曲、往上翹及豐盈，效果可維持數周。完成後可省卻不少的化妝時間，又令雙眼有神，故非常受歡迎。