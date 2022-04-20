角蛋白睫毛質素參差 劣質藥水或損原生睫毛

眼睛是靈魂之窗，女生都希望眼睛又大又圓，令角蛋白睫毛開始受歡迎。惟坊間角蛋白睫毛的質素參差不齊，如誤用劣質產品，有可能令眼睛敏感或不適，嚴重時更可能損害眼部組織。故各位選擇有關服務前，應了解角蛋白睫毛的風險，及美容院的專業資格及產品來源等。
角蛋白睫毛是一種新式電燙毛髮技術，於睫毛上加上角蛋白溶液，使睫毛捲曲、往上翹及豐盈，效果可維持數周。完成後可省卻不少的化妝時間，又令雙眼有神，故非常受歡迎。
損害原生睫毛
角蛋白睫毛藥水應具修護功效，如美容院使用劣質的燙染藥水，則有可能損害原生睫毛，破壞睫毛中的角質蛋白結構，令睫毛變得脆弱易斷。而如果這些劣質的燙染藥水不慎接觸到眼周肌膚，亦可能引起皮膚敏感、紅腫、生水泡或細菌感染等情況。
或致角膜擦傷
而一旦角蛋白溶液進入眼睛，或致眼睛燒傷或潰瘍，嚴重更可能導致角膜擦傷或發炎。另外，曾患乾眼症、眼睛曾受敏感困擾的人士亦要注意，角蛋白溶液中的化學物質有機會誘發或加重本身問題。
選擇有信譽美容院
進行角蛋白睫毛前，應先了解美容師的專業資格，及藥水的成分和產地，以確保藥水未含阿摩尼亞等刺激性成分，選擇有信譽的美容院都可減低眼睛出現問題的風險。另外，如果本身眼睛容易敏感的女生，則最好盡量避免進行角蛋白睫毛。