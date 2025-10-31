解救乳癌患者於復發風險及經濟負擔

乳癌是本港女性最普遍的癌症，隨著公眾關注度提升，超過七成患者能及早發現。然而，治療費用卻往往令患者及家庭感到壓力。香港年薪中位數約為24.6萬港元，而早期乳癌患者的治療費用平均達數十萬港元，遠超一般受薪階層的年收入水平。即使患者及早確診並接受治療，復發風險仍然存在。一旦復發，需要二次治療，病情通常較為嚴重，治療所需開支亦水漲船高，令經濟負擔更沉重。

一位第三期荷爾蒙陽性乳癌的患者在完成手術、化療及電療等治療後，仍飽受復發焦慮所困擾。即使是頭痛、腹痛或腰背痛等尋常不適，皆足以引發其對癌症可能復發的憂慮。全球華人乳癌組織聯盟調查逾380名患者，結果顯示近八成憂心復發，近七成面臨身心困擾，僅半數了解復發風險，且有四成從未與醫師討論治療方案。

目前，醫管局公營系統提供部分新型乳癌藥物，能有效降低復發風險，惟資助主要針對淋巴結轉移達四粒或以上的早期患者及晚期治療，申請資格嚴格，致使眾多不符資格患者須承擔高額自費負擔。

在私營醫療體系中，部分醫療保險計劃對癌症藥物保障有限，甚至不納入保障範圍。即使高端或靈活醫保涵蓋治療，保障細則與年度上限各有不同，部分患者仍然需自付一部分治療費用。

值得一提的是，公立醫院人手短缺亦令患者壓力再添一筆。有些患者由確診至開始治療需要等待逾80日，要知道，以日數計算的治療延誤會增加病情惡化風險，影響早期治療成效。