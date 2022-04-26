濕疹在香港十分常見，由於會影響外觀，又容易復發，令患者相當困擾。中醫認為濕疹患者本身有過敏體質，再加上風邪、熱邪、濕邪等侵襲肌表所導致；除此之外，患者往往都會有脾虛、陰虛、血瘀等體質特點，需要就患者個人情況作綜合調理。

註冊中醫師關証顥表示，「不同濕疹患者於不同季節表現不一，部分會因為冬天天氣乾燥，令皮膚水分流失而發作；亦有患者因春夏之間比較潮濕，出汗較多令濕疹病情轉差。疫情對濕疹亦有影響，除了長期戴口罩、經常洗手而使面部或手部濕疹加重，亦見過有患者因接種新冠疫苗後濕疹發作或加劇。」