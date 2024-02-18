解決男人排尿困擾，前列腺提拉術幫助保留性功能，泌尿專科醫生圖文解說

「那是位50多歲的男士，因為良性前列腺肥大而出現排尿困難，甚至導致兩側腎臟都有點水腫。」台大醫院泌尿部姜宜妮醫生指出，「患者考慮接受手術治療，但是非常擔心在接受前列腺切除手術後，會出現逆行性射精或影響勃起功能。」經過討論後，患者選擇接受前列腺提拉術，利用細小的植入物從左右兩側拉開前列腺，讓尿道恢復暢通。姜宜妮醫生說，術後患者的排尿狀況明顯改善，膀胱餘尿從300毫升降到50毫升，而且勃起功能與射精功能都沒有受到影響，讓患者鬆了一口氣。 隨著年齡增長，男性都會遇到良性前列腺肥大的狀況。姜宜妮說，前列腺是個胡桃大小的腺體，位於膀胱出口，包住尿道，所以在前列腺增生肥大後便會漸漸對排尿造成影響。 良性前列腺肥大好發在50歲以上的男性，姜宜妮說，如果有代謝症候群，例如高血脂、高血糖、高血壓等，或是體重過重，也比較容易發生良性前列腺肥大的問題。

良性前列腺肥大的症狀包括尿速較慢、斷斷續續，上廁所時需要等一段時間才能排出尿液，且須用力排尿。姜宜妮指出，長期排尿不順，也會讓膀胱產生變化，變得很頻尿，可能每個小時都想要尿尿，或是晚上睡覺時要起來排尿兩次以上。患者只要感到尿意就會很急，需要馬上去排尿，甚至出現尿失禁。 如果有相關排尿症狀，應該要及早至泌尿科就診，讓醫生評估前列腺的狀況，並利用肛門指診、超聲波、前列腺特異抗原PSA等檢查看看是否有其他的問題。 低侵入性前列腺拉開術解析 良性前列腺肥大初期可以使用藥物治療，姜宜妮說，但是如果在吃藥過程中，排尿狀況雖然比沒有吃藥好，卻一直有新的症狀出現，就表示患者的膀胱還是需要費力排尿，可能影響膀胱功能導致急尿、頻尿，便會建議利用手術的方式處理良性前列腺肥大。 如果已有兩次以上尿不出來而需要導尿，或是產生膀胱結石，常常感染發炎，就一定要盡快手術治療。 傳統經尿道前列腺切除手術是在膀胱鏡輔助下，利用電刀一片一片的刮除壓迫尿道的前列腺。姜宜妮解釋，因為失血的關係，患者可能需要接受輸血。術後也可能有疼痛、血尿、尿失禁、尿滯留的狀況。 接受傳統經尿道前列腺切除手術後，患者可能會有性功能的變化。姜宜妮說，最常見的逆行性射精就是因為前列腺被刮開了，所以在射精的時候精液會向後流入膀胱。而在電刀刮除前列腺時，部分神經可能受損，患者會覺得勃起的硬度不如以往。 近年來發展出前列腺提拉術，利用不同的原理解決良性前列腺肥大造成的排尿問題。姜宜妮說，肥大的前列腺就好像是閉合的窗簾，前列腺提拉術就是利用細小的帶線植入物把肥大的前列腺向兩側拉開，讓尿道恢復暢通。