解決退化性足踝關節炎 毋須繼續忍痛

說到退化性關節炎，大家可能第一時間會想起是常見於膝蓋，但其實足踝關節的退化性關節炎症也不能輕視。有文獻指晚期退化性足踝關節炎對患者生活質素的損害性，絕不遜於嚴重的退化性髖關節炎、腎衰竭和心臟衰竭。香港港安醫院—荃灣骨科顧問醫生陳子釗建議長期飽受足踝關節疼痛之苦而嚴重影響工作及生活的患者，及早求醫評估病況，接受適切治療，不要再強忍。 足踝關節又稱踝關節，是人體下肢最末端的關節，由腳背對上的距骨及兩條小腿骨即脛骨和外側的腓骨所組成，日常承受著全身重量，並且維持下肢穩定性及發揮靈活跑跳的功能。雖然足踝關節因本身獨特結構及有周邊強力的韌帶肌腱保護，故炎症問題比起其他關節相對較少，但在所有關節部位出現的退化性關節炎病例總數之中，仍有2%至4%是患上退化性足踝關節炎。

多由嚴重創傷引起 相比起退化性膝或髖關節炎主要因過度使用而導致，陳子釗指退化性足踝關節炎則大多由於嚴重創傷引起，當中包括：足踝韌帶損傷造成的足踝關節不穩定；足踝關節骨折或脫臼導致變形；或末期的脛後肌肌腱失能；又或是曾患脛骨骨折沒有做手術，導致足踝長期過度受力致角度有異，最終引發嚴重的足踝關節退化。其次是因患類風濕性關節炎，或其他風濕科疾病惡化時影響到足踝關節。 PRP療法減輕痛楚 退化性足踝關節炎的患者，走路時會感到足踝疼痛、腫脹、僵硬以及關節慢慢變形。惟大部分看來已習慣承受著踝關節疼痛一段日子，覺得沒有時間上的急迫性去接受手術治療，所以還是會先選擇保守療法，例如：減肥、減少走遠路、使用矯形鞋和服食止痛藥等。 陳子釗在此糾正這些患者的想法，他解釋其實患者在早期可跟醫生商量，採用注射骨膠原或高濃度血小板血漿(簡稱PRP，全名Platelet Rich Plasma)的療法，以減輕疼痛和炎症，同時保持踝關節的功能。當患者因症狀以致行動不便的情況愈來愈嚴重，或者是因其他身體情況而無法使用抗發炎藥物，則宜考慮接受手術治療。



手術重塑足踝關節 醫生會問診患者的整體病史，服藥情況，並利用X光或其他電子掃描檢查來幫助評估退化的嚴重度、足踝及前後腳掌變形的程度及鄰近關節狀況，以決定適切的手術治療方案。 針對早期或中期的足踝關節炎，可考慮用微創手術將骨刺磨平，如兼有關節不穩定，也可在手術時一併改善，以固定足踝關節。若病情屬中期至後期，患者並出現關節變形，或需做矯正骨骼形狀的手術，以恢復足踝關節的正常角度。然而，當退化性足踝關節炎已嚴重至末期，手術就會是必然的選擇，最普遍是「關節融合手術」及「關節置換手術」。