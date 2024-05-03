隨著人口老化，估計認知障礙症的患者會持續增加。認知障礙症是在長者中最常見的腦神經科疾病，每10名70歲或以上人士中就有一人患病；85歲或以上則可能每3人中有一人患病 ，情況值得關注。 認知障礙症中最常見的包括阿茲海默症及血管性認知障礙症。中大醫院腦神經科專科醫生劉玉麟指出，現時醫學界普遍相信阿茲海默症成因是腦內積聚有害的澱粉樣蛋白(Aβ)，導致腦細胞功能障礙和喪失，出現漸進式記憶力衰退、認知能力下降、日常活動和溝通困難等症狀；血管性認知障礙症則由於腦內血管出現老化，導致梗塞，間接影響腦細胞退化及壞死而引起症狀。年紀大是血管性認知障礙症的其中一個誘因，長期吸煙、酗酒，及血壓高、膽固醇高等三高問題，都會加速腦血管退化。

記性轉差即患病？ 認知障礙症會影響大腦功能，最容易理解的病徵是記性轉差，劉玉麟解釋，記性會隨年紀會慢慢出現減退，所以記性差不等於認知障礙症。當大腦語言能力、理解能力、情緒管理、策劃性、盤算等較複雜的功能出現故障，明顯退步時，就應懷疑是否患上認知障礙症。 初期患者可稱為前期認知障礙症，臨床上可透過基本客觀評估、腦掃描、功能性的測試，如功能性腦掃描及抽血標記等，看看有沒有特定的生物標記。前期患者一般沒有太明顯的病徵，他們仍有獨立生活的能力，可自己出門見朋友，而且大多對答正常。

當症狀比較嚴重，就屬中度至嚴重認知障礙症，醫生會了解患者的自理能力、依賴照顧者的程度，決定屬中度還是嚴重。「當患者失去一定的能力，例如要別人提醒吃飯、洗澡、要幫忙準備洗澡用品，甚至要幫他洗澡等，屬於中度；到晚期則要完全依賴別人照顧。」 提升神經傳遞物質 治療阿茲海默症主要透過藥物提升神經傳遞物質，從而改善或紓緩病徵。劉玉麟續指，中後期患者或出現行為和心理症狀(BPSD)，行為問題包括粗言穢語、重複問題、暴力行為等，而心理問題則有冷漠、抑鬱、妄想、幻覺及焦慮不安等。「患者的空間感、時間感甚至是記性也會完全混亂，導致情緒失控、出現幻覺、幻聽等症狀，更可能會變得焦慮，經常懷疑被人偷東西、陷害等，這時就需要精神科醫生介入。」