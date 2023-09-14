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健康
2023-09-14 12:00:00

記憶力不足 記憶力衰退？可能跟睡眠質素有關！教你一招有覺好瞓 俾大腦有時間深層清潔 整合記憶力

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記憶力不足 記憶力衰退？可能跟睡眠質素有關！教你一招有覺好瞓 俾大腦有時間深層清潔 整合記憶力

記憶力不足 記憶力衰退？可能跟睡眠質素有關！教你一招有覺好瞓 俾大腦有時間深層清潔 整合記憶力

「老懵懂」記憶力衰退並非老友記專有的毛病；年輕人也不一定會好記性。根據一項由腦活益Smartol委託ESDLife於今年2月進行的《港人對腦部健康的認知及關注調查》顯示，不分年齡78%受訪者依賴電子產品記事，僅3%人才會用腦記住事情，反映港人長時間處於「腦懶惰」之餘，九成人更表示自己有不同程度的記憶力問題，最普遍的莫過於記憶力不足經常「大頭蝦」；82%人還擔心日後會患上腦部相關疾病，惟不到半數人會關注腦部健康。

其實要鍛煉腦部，唔想有記憶力不足和記憶力衰退？除了勤做運動之外，平日養成「甜睡寶寶」習慣，有覺好瞓相當重要。瑞士科研更顯示，攝取「羥基-α-山椒素」(HAS)有助紓緩精神壓力，提升睡眠質素就可以改善記憶力。

當人處於深層睡眠時，大腦會進入活躍時間，所以如果失眠會影響腦部記憶力。

當人處於深層睡眠時，大腦會進入活躍時間，所以如果失眠會影響腦部記憶力。

睡眠時 反而是醒腦時間

學術期刊《Nature Communications》曾刊載研究，指出充足睡眠要與生理時鐘同步，方可發揮大腦修復功能。原來當人類處於深層睡眠時，大腦會進入活躍時間，將日間所接收的訊息重整及轉變成長期記憶，亦會將新舊記憶加以整合並鞏固記憶，因此晚上睡得充足，日間思緒會更清醒，腦筋會更靈活。此外，愈來愈多證據顯示，睡眠對降低腦退化風險極為重要。因為當進入深層睡眠狀態時，神經膠質細胞就會對大腦進行深層清潔，將腦部代謝物清除，令澱粉樣斑塊難以累積，減低記憶力衰退及患腦退化的風險。因此保持良好的睡眠質素，既可助大腦整合記憶力，亦可清除大腦廢物。

記憶力不足或專注力不足，都會影響生活質素。

記憶力不足或專注力不足，都會影響生活質素。

學生想醒腦醒神，記性好，學習才會事半功倍。

學生想醒腦醒神，記性好，學習才會事半功倍。

含「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)與辛酸/癸酸甘油三脂配方 科研證激活大腦

學生想醒腦醒神，記性好；中年人想紓緩精神壓力，培養優質睡眠；老友記拒絕做「大頭蝦」強健腦筋，原來一種來自花椒類植物提取物「羥基-Alpha-山椒素」(hydroxy-α-sanshool, 簡稱HAS)可以幫到手！由瑞士生物化學專家Torsten Grothe博士的研究指出，攝取「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)有助人體腦部釋放改善記憶力和專注力的「乙醯膽鹼」和「γ-氨基丁酸」，有助提升認知能力和增强記憶力。

基於Torsten Grothe博士的關鍵研究成果，並針對強化記憶力、減壓、改善睡眠質素、提升認知和專注力，採用瑞士生物科技研發出天然腦部保健品「腦活益Smartol」。產品從尼泊爾竹葉花椒果提煉索取「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)，結合辛酸/癸酸甘油三脂配方，經英國諾桑比亞大學臨床實驗顯示，有效增強記憶力、提升專注力、改善認知能力、紓緩頭痛及神經壓力，從而提升睡眠質素；而在攝取過程中又會增加單胺類神經遞質的釋放，激活跟情緒、記憶反應等過程。保健品更獲如瑞士SQS HACCP食物安全及品質認證中心及ISO等權威認證，服用期間耐受性良好，且無潛在副作用跡象。

瑞士生物化學專家Torsten Grothe博士的研究指出，攝取「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)有助人體腦部釋放改善記憶力和專注力的「乙醯膽鹼」和「γ-氨基丁酸」，有助提升認知能力和增强記憶力。

瑞士生物化學專家Torsten Grothe博士的研究指出，攝取「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)有助人體腦部釋放改善記憶力和專注力的「乙醯膽鹼」和「γ-氨基丁酸」，有助提升認知能力和增强記憶力。

每日一次 滴在脷底功效最明顯 調查指最快10日見效

坊間不少腦部營養保健品都是採用口服使用，然而腦活益Smartol採用滴管抽取方式，滴在脷底經口腔黏膜快速激活腦部，迅速增加記憶力、專注力和紓緩頭痛， 相比其他口服保健品，或會一年半載都未必出現功效；加上服用簡單，只要每日服用一次，每次抽取兩滴(1ml，每滴為0.5ml)，即可達保健功效(加強記憶力，專注力及更好睡眠質素)。另外當每滴在脷底後，請勿立刻吞嚥，大概維持10秒後才慢慢吞下，方可進行下一滴。再者，服用完畢後，請待15分鐘後才飲水，以免影響吸收效率；產品以葡萄柚口味，容易入口，且服用後有麻痹感覺屬正常現象。

香港入口商曾向50位受訪用家進行調查，指服用含「羥基-Alpha山椒素」(HAS)保健品最少10天後，90%表示有助「提升專注力、更易集中精神」、88%稱「保持頭腦清醒、激發腦轉數」和84%指「提升記憶力、減少健忘」，對於希望長期保健服用的朋友，此產品較坊間其他補充品，起效更快，改善更明顯。

「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)來自花椒類植物提取物，成分天然。

「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)來自花椒類植物提取物，成分天然。

研究：「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)具降血糖功能 糖尿病友適用

再者，外國研究指出「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)除有助改善記憶力和專注力外，去年刊載於《Frontiers in Pharmacology》、來自中國科學家團隊的研究更表明，該物質具有降血糖的作用。研究針對評估「羥基-Alpha-山椒素」(HAS)2型糖尿病的改善作用，結果發現「羥基-Alpha-山椒素」的攝入，能顯著降低空腹血糖，減輕肝臟和胰腺的病理變化，激活人體內特殊信號通道來抑制胰島素阻抗，並增加肝醣原含量，因此對2型糖尿病人具有輔助作用。

腦活益Smartol
萬寧獨家發售

訂購網址：https://www.mannings.com.hk/smartol-30ml/p/668905?lang=zh_TW
產品網址：https://www.aromanea.hk/product/smartol/

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