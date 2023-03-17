註冊營養師教路 不再眼光光等天光 戒3種食物 補5大營養素

香港人生活緊張，失眠情況普遍，近年有數據推算約有220萬港人受失眠困擾。然而，除了情緒壓力因素會令人失眠外，近年亦有研究發現，腸道健康與情緒息息相關。註冊營養師Vivian Chu指，人體95%有助穩定情緒的血清素在腸道製造，而腸道好與壞菌群的平衡，一般受高脂高糖、精製澱粉及加工肉類等影響，速食快餐文化令港人蔬果、奶品類攝取量不足，長時間奉行此飲食模式令身體缺乏維他命B及礦物質(鈣、鎂、鋅)，而這些營養素均有助合成血清素及製造睡眠荷爾蒙(褪黑激素)，助大腦維持正常的作息睡眠，調節情緒、紓緩壓力，幫助入睡。

飲食習慣有助改善睡眠質素

Vivian表示，除了生活習慣外，飲食也可改善睡眠質素，5大營養素包括色氨酸、鈣、鎂、維他命B雜及複合性碳水化合物，均有放鬆情緒、紓緩肌肉緊繃的功效，從而改善睡眠質素。Vivian亦補充道，都市人飲食常見的3種食物，會影響睡眠質素。

補5大營養素

1. 色胺酸：身體製造褪黑激素的基本元素，常見於高蛋白質食物如奶品類、肉類及豆類。當血液中的色氨酸進入腦部後會轉化成血清素，再合成為褪黑激素，誘發睡意。

2. 維他命B：腦部製造褪黑激素的過程中同樣需要，另外維他命B6、葉酸和菸鹼素亦有鎮靜情緒，安神助眠的功效。

3. 鈣、鎂：可放鬆肌肉、減輕焦慮。

4. 複合性碳水化合物：可穩定血糖及血清素水平。

戒3種食物

1. 咖啡因：除了咖啡外，濃茶、可樂、能量飲品也含咖啡因，建議飲用花茶代替咖啡或濃茶。

2. 酒精：很多人以為酒精可以幫助睡眠。酒精雖有助入睡，但實際上會防止我們進入深層睡眠，並非助眠良品。

3. 高脂辛辣食物：睡前進食油膩辛辣食物會令人體產生胃灼熱和消化不良的情況，加重腸胃負擔，難以入睡。同時若太多容易覺得口渴而半夜醒來，影響睡眠質素。