詳細剖折4種數字減肥法(一) 168輕鬆易做 但要留意１件事

不少人視減肥為終身事業，但失敗率卻相當高，半途而廢有之，愈減愈肥也很常見。其實，減肥不是一定要嚴格節食或狂做運動，從調整控制飲食的方式也可以幫助降低體重，今次便為大家綜合4種常見的數字減肥法，讓你根據自己的生活作息、飲食習慣及運動規劃等，選擇適合自己的減重方式。

只有8小時可進食

近年最風行的數字減肥法，首推168 間歇性斷食法。顧名思議，「168」是指每天只有8小時可以進食，餘下16小時則不能進食任何有熱量的食物，但就可以飲用清水、齋啡或茶等。這種減肥法是利用拉長空腹時間，從而帶來減重的效果，只要身體沒有不適便可以長期執行。