詳細剖折4種數字減肥法(一) 168輕鬆易做 但要留意1件事

不少人視減肥為終身事業，但失敗率卻相當高，半途而廢有之，愈減愈肥也很常見。其實，減肥不是一定要嚴格節食或狂做運動，從調整控制飲食的方式也可以幫助降低體重，今次便為大家綜合4種常見的數字減肥法，讓你根據自己的生活作息、飲食習慣及運動規劃等，選擇適合自己的減重方式。
只有8小時可進食
近年最風行的數字減肥法，首推168 間歇性斷食法。顧名思議，「168」是指每天只有8小時可以進食，餘下16小時則不能進食任何有熱量的食物，但就可以飲用清水、齋啡或茶等。這種減肥法是利用拉長空腹時間，從而帶來減重的效果，只要身體沒有不適便可以長期執行。
毋須刻意減食量
168斷食法的最大優點是輕鬆及容易執行，又毋須刻意減少食量，而且減重效果也相當理想。缺點是限時進食容易造成熱量攝取不足，或影響身體正常運作及導致肌肉流失，基礎代謝率因而下降，一旦恢復正常飲食便容易反彈。成長中的兒童及青少年、孕婦及長期病患者都不宜進行168。
選對食物
想利用168減肥，關鍵在於選擇挑對的食物。雖然此減肥並不限制食物的種類，但不等於要吃得太少或肆無忌憚亂食，最好是挑選一些原型食物，建立良好的飲食習慣，日後不再168也不易長脂肪。
由於需要禁食16小時，有些人會在最後一餐吃飽一點，與其大魚大肉，蛋白質及高纖食物其實可以提供更大及更持久的飽感，又不怕因為熱量過多而影響減重效果。